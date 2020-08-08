Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара
Всего за один месяц позиции доллара ослабели к остальным мировым валютам — на 6% к фунту и на 5% — к евро. Июль может стать худшим временем для мировой валюты за последние 10 лет, уверены экономисты. Доминирование доллара в торговых отношениях между странами прекратится после таких изменений.В источнике
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