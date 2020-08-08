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iReactor
iReactor

Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

Всего за один месяц позиции доллара ослабели к остальным мировым валютам — на 6% к фунту и на 5% — к евро. Июль может стать худшим временем для мировой валюты за последние 10 лет, уверены экономисты. Доминирование доллара в торговых отношениях между странами прекратится после таких изменений.В источнике
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Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

iReactor05:14
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Названы перспективы золота в качестве международной валюты

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Экономист рассказал о судьбе американского доллара

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Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

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Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

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Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертизавчера в 05:23

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Полуголый амбал-депутат избил женщину и парня на Львовщине

На видео, которое один из пользователей выложил во львовском сообществе в социальной сети, зафиксирована словесная перепалка двух неизвестных женщин и полуголого мужчины, в котором пользователи опознали депутата райсовета Степана Цмоканича.
Rusvesna.su00:00

Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья

Актер и участник проекта «Уральские пельмени» Роман Постовалов в одном из интервью признался, что если его финансовое положение не придет в норму, он вынужден будет вернуться на завод.
Территория новостейвчера в 08:33
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