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iReactor
iReactor

Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

Всего за один месяц позиции доллара ослабели к остальным мировым валютам — на 6% к фунту и на 5% — к евро. Июль может стать худшим временем для мировой валюты за последние 10 лет, уверены экономисты. Доминирование доллара в торговых отношениях между странами прекратится после таких изменений.В источнике
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iReactor

Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

iReactor05:14
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Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

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Экономист Катасонов назвал новые признаки приближения краха доллара

Экономика сегодня05:00

Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты19:56
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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Вашингтон обвинили в «объявлении экономической войны» Евросоюзу

Послание сенаторов США с угрозами оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", является "объявлением экономической войны".
Вести.Ruвчера в 11:45
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