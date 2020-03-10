Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны последствия снижения курса рубля для россиян

Говоря о факторах, которые привели к падению курса рубля, профессор назвал отсутствие соглашение с ОПЕК. Кроме того, ослаблению национальной валюты поспособствовал коронавирус, падение мировых индексов и усиливающееся санкционное давление. В понедельник на рынке Forex сильно упал курс рубля.
Читать в источнике
Комментировать2,2K
с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва09 марта в 08:40

Подробнее о событии

«К нам прилетел черный лебедь». Южноуральские бизнесмены приготовились к новой волне кризиса

ФедералПресс02:38

Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБК09 марта в 23:46

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новостивчера в 03:42

«Апокалипсис отменяется»: о последствиях падения курса рубля

REGNUMвчера в 02:16

Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Газета.Ruвчера в 10:49

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известиявчера в 00:26

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва09 марта в 08:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Музыка

Группа «Время и стекло» заявила о распаде

Российская газета 07:50
Энергетика

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
РБК вчера в 15:16
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Общество

Билли Айлиш разделась, чтобы высказаться против бодишейминга

РБК 07:14
Общество

Правительство Украины ввело трехнедельный карантин в стране

Правительство Украины официально ввело карантин в учебных заведениях страны и запретило проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
РИА Новости 09:11
Наука

Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике

Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
REGNUM 07:29
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Piter.tv 04:39
Происшествия

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Общество

В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов

Бахчисарай, Крым, 11 марта 2020, 16:06 — REGNUM В Крыму задержали четверых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 09:06
Общество

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия передала России новые предложения по поставкам нефти в республику.
ТАСС 08:56
Футбол

«Лейпциг» и «Аталанта» первыми вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Радио Зенит 05:13
Политика

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Армия и оружие

ВСУ уполномочены давать отпор «агрессору» — Зеленский

REGNUM 06:32
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Экономика

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
ТАСС 08:25
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев

Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
REGNUM 01:43
Здоровье

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.
Вести.Ru 08:38
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 03:17
Футбол

Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Газета.Ru 09:03
Футбол

Sport24: глава селекционного отдела ЦСКА Дюков покидает пост

Бомбардир.ру вчера в 12:43
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Политика

США назвали «простой» способ продления СНВ-3

Госдепартамент США считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить простым способом, обменявшись дипломатическими нотами.
ФАН 09 марта в 22:07
Общество

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Футбол

Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях

«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Матч ТВ вчера в 20:43
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия 09 марта в 23:14
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное