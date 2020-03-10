Экономика

Город ГлазовГород ГлазовНазваны последствия падения курса рубля для россиян

Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями. Падение рубля заметнее всего отразится на заграничных поездках и цене на импортные товары.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
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