Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.

с чего всё началось

Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями. Падение рубля заметнее всего отразится на заграничных поездках и цене на импортные товары.

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