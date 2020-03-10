Экономика
Город ГлазовНазваны последствия падения курса рубля для россиян
Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями. Падение рубля заметнее всего отразится на заграничных поездках и цене на импортные товары.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
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Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию
Правительство Канады подтвердило 8-ой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение Чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.
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Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
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Коронавирус впервые выявили у ребенка в России
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Найден самый маленький динозавр размером с колибри
Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
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В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть
Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится во втором полугодии 2020 года.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Еще одной смертельной болезнью считается аллергия.
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Сенатор Нарусова усомнилась в легитимности обнуления сроков Путина
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Дочки невозврата: почему в Азербайджане рождается всё меньше девочек
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Общество
В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом
Как сообщила Ракова, в Москве выявили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом и поместили под медицинское наблюдение.
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Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»
Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.
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За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом
Проводившая расследование международная следственная группа, сформированная из представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.
Происшествия
Смольный проверяет сообщения о горении мусора у бывшего СКК
Как стало известно агентству, местные жители зафиксировали факт горения и предположили, что застройщик может сжигать рядом с СКК строительный мусор.
Общество
Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Кино
Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» остановлены из-за коронавируса
Съемки сериала "Сокол и Зимний Солдат", которые должны были происходить в Чехии, отложены и съемочная группа эвакуирована.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Экономика
Фондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса
Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса.
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Выложена запись розыгрыша российскими пранкерами принца Гарри
На YouTube было опубликовано видео с аудиозапиью, на которой российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыгрывают принца Гарри от лица экоактивистки Греты Тунберг и ее отца, сообщает The Sun.
Происшествия
В Сирии в ДТП погиб российский военный
Футбол
Сауль о матче с «Ливерпулем»: «Наше преимущество не велико, надо забивать»
Полузащитник «Атлетико» Сауль порассуждал о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (первый матч – 1:0).Знаем, что нас ждет прекрасный матч, в котором придется проявить большое терпение.
Политика
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.