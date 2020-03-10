Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.

с чего всё началось

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса. По его мнению, из-за этого вырастут цены на заграничные поездки, импортную одежду, обувь и другие товары.

Общество Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы Некогда один из самых влиятельных людей в киноиндустрии, 67-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 23 года заключения с отбыванием срока в тюрьме штата Нью-Йорк - за свои преступления на сексуальной почве.

Здоровье Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.

Музыка Группа «Время и стекло» объявила о распаде В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.

Политика Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Спорт Кубок мира впервые выиграл российский лыжник Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.

Общество В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.

Общество Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.

Кино Вселенная монстров Universal пополнится новым «Дракулой» Руководство компании планировало отказаться от идеи возродить свою Вселенную монстров после неудовлетворительных сборов фильма "Мумия" 2017 года с Томом Крузом в главной роли - перезапуск классического фильма ужасов с бюджетом в $195 млн собрал $409 млн.

Политика Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.

Наука Робот, выражающий эмоции, помог людям наладить общение друг с другом Ученые из Йельского университета проверили, как поведение выражающего эмоции и признающего свои ошибки робота в группе с людьми влияет на их взаимодействие при выполнении задач.

Политика Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.

Политика Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.