Экономика

EastRussiaEastRussiaЭкономист назвал последствия падения рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса. По его мнению, из-за этого вырастут цены на заграничные поездки, импортную одежду, обувь и другие товары.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва09 марта в 08:40

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«Апокалипсис отменяется»: о последствиях падения курса рубля

REGNUMвчера в 02:16

Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Газета.Ruвчера в 10:49

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

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«К нам прилетел черный лебедь». Южноуральские бизнесмены приготовились к новой волне кризиса

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Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБК09 марта в 23:46

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известиявчера в 00:26

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru 09:15
Общество

Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Некогда один из самых влиятельных людей в киноиндустрии, 67-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 23 года заключения с отбыванием срока в тюрьме штата Нью-Йорк - за свои преступления на сексуальной почве.
Российская газета 11:22
Здоровье

Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса

Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
РБК 10:15
Музыка

Группа «Время и стекло» объявила о распаде

В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Инфорос 06:55
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещевого энцефалита

Россиянам рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы не заразиться клещевым энцефалитом.
Политическая Экспертиза 04:28
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Политика

Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
REGNUM 06:11
Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ

Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РАПСИ вчера в 10:22
Спорт

Кубок мира впервые выиграл российский лыжник

Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Коммерсантъ 03:11
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Футбол

«Урал» три домашних матча в РПЛ проведёт без зрителей

«Урал» три домашних матча в рамках чемпионата России по футболу проведет без зрителей.
Metaratings 11:58
Общество

В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу

Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 09:09
Общество

Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов

Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
Взгляд.ру 11:35
Кино

Вселенная монстров Universal пополнится новым «Дракулой»

Руководство компании планировало отказаться от идеи возродить свою Вселенную монстров после неудовлетворительных сборов фильма "Мумия" 2017 года с Томом Крузом в главной роли - перезапуск классического фильма ужасов с бюджетом в $195 млн собрал $409 млн.
Газета.Ru 11:36
Политика

Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор

Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Росбалт 09:55
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa вчера в 11:20
Наука

Робот, выражающий эмоции, помог людям наладить общение друг с другом

Ученые из Йельского университета проверили, как поведение выражающего эмоции и признающего свои ошибки робота в группе с людьми влияет на их взаимодействие при выполнении задач.
МедиаПоток вчера в 12:21
Происшествия

В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

РИА Новости 11:56
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Российская газета 09:36
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
Экономика

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 09:14
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 09:41
Армия и оружие

В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе

RT на русском вчера в 13:45
Авто

В феврале российский авторынок поднялся на четвертое место в Европе

По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», российские продажи легковых машин в феврале этого года составили порядка 111 000 экземпляров (без учета LCV).
Тарантас Ньюс 03:28
Политика

Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Газета.Ru 08:40
Политика

Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право идти на выборы

Московский Комсомолец 10:27
Общество

«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию

Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Известия 11:06
Общество

В России работодатели назвали самые дефицитные профессии

Сообщается, что в число первых дефицитных квалификаций за исключением представителей редких специальностей, таких как оператор по подземному ремонту скважин, вошли также и некоторые традиционные направления.
RuNews24.ru 06:03
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

Lenta.ru 03:08
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