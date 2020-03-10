Экономика
EastRussiaЭкономист назвал последствия падения рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса. По его мнению, из-за этого вырастут цены на заграничные поездки, импортную одежду, обувь и другие товары.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Общество
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Некогда один из самых влиятельных людей в киноиндустрии, 67-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 23 года заключения с отбыванием срока в тюрьме штата Нью-Йорк - за свои преступления на сексуальной почве.
Здоровье
Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещевого энцефалита
Россиянам рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы не заразиться клещевым энцефалитом.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ
Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
«Урал» три домашних матча в РПЛ проведёт без зрителей
«Урал» три домашних матча в рамках чемпионата России по футболу проведет без зрителей.
Общество
В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу
Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.
Общество
Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов
Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
Кино
Вселенная монстров Universal пополнится новым «Дракулой»
Руководство компании планировало отказаться от идеи возродить свою Вселенную монстров после неудовлетворительных сборов фильма "Мумия" 2017 года с Томом Крузом в главной роли - перезапуск классического фильма ужасов с бюджетом в $195 млн собрал $409 млн.
Политика
Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор
Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Наука
Робот, выражающий эмоции, помог людям наладить общение друг с другом
Ученые из Йельского университета проверили, как поведение выражающего эмоции и признающего свои ошибки робота в группе с людьми влияет на их взаимодействие при выполнении задач.
Происшествия
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Экономика
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Армия и оружие
В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе
Авто
В феврале российский авторынок поднялся на четвертое место в Европе
По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», российские продажи легковых машин в феврале этого года составили порядка 111 000 экземпляров (без учета LCV).
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Политика
Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право идти на выборы
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Общество
В России работодатели назвали самые дефицитные профессии
Сообщается, что в число первых дефицитных квалификаций за исключением представителей редких специальностей, таких как оператор по подземному ремонту скважин, вошли также и некоторые традиционные направления.