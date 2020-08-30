Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

В сентябре 2020 года курс доллара по отношению к рублю, вероятно, составит 77,5–78, стоимость евро же превысит 90 рублей. Такой прогноз возможного ослабления российской валюты дал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.