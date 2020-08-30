Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре
В сентябре 2020 года курс доллара по отношению к рублю, вероятно, составит 77,5–78, стоимость евро же превысит 90 рублей. Такой прогноз возможного ослабления российской валюты дал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Назван предел падения курса рубля в сентябре
Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
Подробнее о событии