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ФАН
ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

В сентябре 2020 года курс доллара по отношению к рублю, вероятно, составит 77,5–78, стоимость евро же превысит 90 рублей. Такой прогноз возможного ослабления российской валюты дал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
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Эксперт назвал условия для восстановления позиций рубля в сентябре

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Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

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Назван предел падения рубля в сентябре

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Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

ФАН02:48

США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство из-за попыток Китая купить украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».
США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»
Lenta.ru21:33
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Минпросвещения посоветовало сообщать в прокуратуру о поборах в школе

Начальник департамента госполитики в образовании Минпросвещения Евгений Семченко порекомендовал родителям школьников обращаться в компетентные органы, если в учебных заведениях взимают деньги.
РБК05:04
4

В России расширили список получателей бесплатных лекарств

С 1 сентября в России заработает новый Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов питания за счет федерального и региональных бюджетов, сообщает «Российская газета».
Европейско-Азиатские новости02:42
4

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Дочь Любови Успенской показала обнаженную грудь в поддержку Трампа

Единственная наследница российской певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками пикантным фото и намекнула, что намерена поддерживать действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
iReactorвчера в 12:05
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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