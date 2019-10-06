Финансы
Российская газетаЭкономист назвал самую большую опасность для рубля
В последнее время все активнее стала развиваться тема резкого замедления мировой экономики. И что это может стать одной из ключевых причин массовой распродажи рисковых активов, в том числе и рубля.
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с чего всё началось
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте. И вот уже замаячили различного рода мнения, что все пропало и российской валюте грозит очередной обвал.Российская газетавчера в 23:00
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Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Футбол
Сергей Кузнецов: «Ничего не могу сказать о своем будущем в „Спартаке“»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что ничего не знает о своем будущем в московском клубе.
Спорт-Экспресс 14:13
Политика
Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве
Отмечается, что всего в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.
REGNUM 11:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика
Джонсон отказался уходить в отставку, пока его не уволит Елизавета II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается подавать в отставку и не уйдет со своего поста, пока его не уволит королева, пишет The Sunday Times, ссылаясь на нескольких членов правительства.
Аргументы и Факты 06:02
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва вчера в 01:56
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Здоровье
В большинстве случаев язва желудка хорошо поддается лечению
Большинство пептических язв хорошо поддаются лечению. Метод лечения будет зависеть от первопричины язвы.
Pravda.Ru 04 октября в 11:07
Политика
Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.
ТАСС 10:49
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Армия и оружие
ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 14:14
Политика
СМИ узнали о просьбе США помощи у Италии с российским вмешательством
Разговор с Мифсудом позволил бы окружению Трампа пролить свет на эту историю и доказать, что идея вмешательства в выборы возникла за пределами Соединенных Штатов, а сам будущий президент никакого отношения к этому не имел.
РБК 13:36
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Музыка
Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа
URA.Ru вчера в 11:49
Общество
Роскачество направило Роспотребнадзору результаты проверки лапши
Роскачество самостоятельно уведомило Роспотребнадзор о том, что исследование лапши быстрого приготовления выявило несоответствие ряда торговых марок требованиям техрегламентов, но нового запроса о предоставлении протоколов в организацию пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 04 октября в 04:40
Армия и оружие
На видео попала встреча американской ракеты и пассажирского самолёта
Ракета попала в поле зрения экипажа мексиканского пассажирского самолёта.
ИнфоСМИ 11:54
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Происшествия
При стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека
В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN .
Коммерсантъ 07:01
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА потерпел поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:27
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
RT на русском 05:43