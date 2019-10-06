Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте. И вот уже замаячили различного рода мнения, что все пропало и российской валюте грозит очередной обвал.

с чего всё началось

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