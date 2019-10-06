Финансы

Российская газетаРоссийская газетаЭкономист назвал самую большую опасность для рубля

В последнее время все активнее стала развиваться тема резкого замедления мировой экономики. И что это может стать одной из ключевых причин массовой распродажи рисковых активов, в том числе и рубля.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Экономист рассказал об основных угрозах для рубля

АБН09:22

Экономист рассказал о самых больших опасностях для рубля

Невские Новости07:08

Экономист назвал самую большую опасность для рубля

Российская газетавчера в 23:00

Экономический эксперт рассказал об угрозах для стабильности рубля

Актуальные Новости01:48

Экономист назвал самую большую опасность для рубля в конце 2019 года

Sputnik Таджикистан00:35

Экономист рассказал об угрозах для рубля

ФедералПресс03:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия

Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов среди сотрудников

Сбербанк провел расследование по факту крупной утечки персональных данных клиентов и сообщил, что виновник найден.
Российская газета вчера в 16:47
Политика

В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Дождь 02:32
Культура

Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

РИА Новости 07:49
Футбол

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Футбол

Игорь Черевченко: «Локомотив» не позволял создавать моменты

Соперник отыгрался, затем привезли пенальти. «Локомотив» не позволял создавать моменты.
Тульские новости 10:05
Футбол

Соболев вызван в сборную России

Вместо получившего повреждение Федора Смолова вызван лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев из "Крыльев Советов".
Российская газета 09:34
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Lenta.ru 06:22
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино.
РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес

21-летняя дочь Марии Голубкиной выросла настоящей красавицей

Ведь девушка выросла без преувеличений настоящей красавицей.
Bimru.ru 04:11
Шоу-бизнес

Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст

Советский и российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву.
Росбалт вчера в 18:29
Политика

Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам

Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своих похоронах

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как видит свои похороны в будущем. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
ТК Звезда вчера в 17:29
Происшествия

Опубликовано видео с места жестокого убийства студентки в Домодедове

В Сети опубликовано видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
NewInform вчера в 12:41
Происшествия

Подросток убил подругу и ее семью в Австрии

Российская газета 06:09
Шоу-бизнес

PR-директор Заворотнюк опровергла новые слухи о смерти актрисы

Концертный директор Стас Христов утверждает, что в скором времени Заворотнюк сама появится в эфире одного из телеканалов, чтобы рассказать правду.
Экономика сегодня 10:06
Здоровье

Эти сочетания лекарств могут привести к смерти, предупреждают медики

Врачи предупреждают, что некоторые медикаменты не могут приниматься одновременно, поскольку их сочетание может негативно отразиться на человеческом организме.
Московский Комсомолец 06:12
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM 08:56
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Гаджеты

Pocophone F2 на SoC Snapdragon 855 Plus выйдет в ближайшие недели

Вчера обычно очень хорошо информированный инсайдер написал в Twitter о том, что в ближайшие пару месяцев выйдет много новых моделей на платформах Qualcomm Snapdragon 855/855 Plus и Snapdragon 730/730G, а сегодня он дополнил сове сообщение списком перспективных моделей.
iXBT.com 09:32
Футбол

«Зенит»: Смольников пропустит до трех недель

Бомбардир.ру 10:08
Политика

Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов

Народные новости вчера в 12:33
Общество

Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Политика

Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе

РИА Новости 09:34
Армия и оружие

Испытания российской авиабомбы «Дрель» перенесли из-за погоды

ГЛАС.RU 06:42
Авто

Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей

Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru вчера в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное