Финансы
Российская газетаЭкономист назвал самую большую опасность для рубля
В последнее время все активнее стала развиваться тема резкого замедления мировой экономики. И что это может стать одной из ключевых причин массовой распродажи рисковых активов, в том числе и рубля.
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Происшествия
Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов среди сотрудников
Сбербанк провел расследование по факту крупной утечки персональных данных клиентов и сообщил, что виновник найден.
Российская газета вчера в 16:47
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Дождь 02:32
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Футбол
Игорь Черевченко: «Локомотив» не позволял создавать моменты
Соперник отыгрался, затем привезли пенальти. «Локомотив» не позволял создавать моменты.
Тульские новости 10:05
Футбол
Соболев вызван в сборную России
Вместо получившего повреждение Федора Смолова вызван лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев из "Крыльев Советов".
Российская газета 09:34
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино.
РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Марии Голубкиной выросла настоящей красавицей
Ведь девушка выросла без преувеличений настоящей красавицей.
Bimru.ru 04:11
Шоу-бизнес
Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Советский и российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву.
Росбалт вчера в 18:29
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своих похоронах
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как видит свои похороны в будущем. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
ТК Звезда вчера в 17:29
Происшествия
Опубликовано видео с места жестокого убийства студентки в Домодедове
В Сети опубликовано видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
NewInform вчера в 12:41
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Шоу-бизнес
PR-директор Заворотнюк опровергла новые слухи о смерти актрисы
Концертный директор Стас Христов утверждает, что в скором времени Заворотнюк сама появится в эфире одного из телеканалов, чтобы рассказать правду.
Экономика сегодня 10:06
Здоровье
Эти сочетания лекарств могут привести к смерти, предупреждают медики
Врачи предупреждают, что некоторые медикаменты не могут приниматься одновременно, поскольку их сочетание может негативно отразиться на человеческом организме.
Московский Комсомолец 06:12
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Гаджеты
Pocophone F2 на SoC Snapdragon 855 Plus выйдет в ближайшие недели
Вчера обычно очень хорошо информированный инсайдер написал в Twitter о том, что в ближайшие пару месяцев выйдет много новых моделей на платформах Qualcomm Snapdragon 855/855 Plus и Snapdragon 730/730G, а сегодня он дополнил сове сообщение списком перспективных моделей.
iXBT.com 09:32
Футбол
«Зенит»: Смольников пропустит до трех недель
Бомбардир.ру 10:08
Политика
Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов
Народные новости вчера в 12:33
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Политика
Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе
РИА Новости 09:34
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00