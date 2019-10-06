Финансы
Российская газетаЭкономист назвал самую большую опасность для рубля
В последнее время все активнее стала развиваться тема резкого замедления мировой экономики. И что это может стать одной из ключевых причин массовой распродажи рисковых активов, в том числе и рубля.
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Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Российская газета 04:28
Единоборства
Головкин заявил о готовности провести реванш с Деревянченко
Чемпион мира в среднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) Геннадий Головкин заявил, что готов провести реванш с бывшим претендентом на титул — украинцем Сергеем Деревянченко.
RT на русском 05:10
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04 октября в 04:50
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке получил «красный» код авиационной опасности
Вулкану присвоен «красный», самый высокий, уровень авиационной опасности.
REGNUM 02:28
Политика
Байден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post.
Газета.Ru 04:23
Политика
Axios: Трамп объяснил звонок Зеленскому просьбой главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 02:38
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 07:28
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
REGNUM вчера в 16:09
Фигурное катание
Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.
Матч ТВ вчера в 03:04
Политика
Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете
Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт вчера в 05:18
Хоккей
Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.
Чемпионат 03:39
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Происшествия
Во Франции проверят спецслужбы после атаки в префектуре
Во Франции тщательно проверят спецслужбы после того, как 3 октября административный сотрудник разведуправления префектуры Парижа убил четверых своих коллег.
РЕН ТВ 04:49
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Игры
В России заработал геймерский сервис Nvidia GeForce Now
Live24 04 октября в 05:24
Игры
Игра Call of Duty теперь доступна для Android и iOS
Компания Activision разработала игру Call of Duty: Mobile для Android и iOS.
Тольятти-Новости 04 октября в 22:02
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Политика
Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter
16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Футбол
Крыховяк пожелал «Локомотиву» удачи в матче с «Арсеналом»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пожелал команде удачи в матче 12-го тура чемпионата России против «Арсенала».
Спорт-Экспресс 02:40
Футбол
Пулишич может покинуть «Челси» уже в январе
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно из-за отсутствия игровой практики.
Матч ТВ 01:27
Кино
Актер Александр Михайлов отметит 75-летие вместе с семьей
"Отмечу с семьей, в самом тесном кругу, не хочу никакой суеты, может быть, даже мобильный телефон отключу", - сказал Михайлов ТАСС, добавив, что со зрителями отметит день рождения уже 6 октября - в Казани состоится его творческий вечер "Экология души".
ТАСС 04 октября в 17:15
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о могучей русской медсестре, спасшей его операцию
Британский певец Элтон Джон рассказал, как во время операции на лимфоузлах, которую ему делали в лондонской клинике в 2017 году, никто не мог найти вену на его руке, чтобы сделать укол.
Life.ru вчера в 09:32
Происшествия
В торговом центре на Кубани ребенка нашли в камере хранения
Вечерний курьер вчера в 08:20