Финансы

Российская газетаРоссийская газетаЭкономист назвал самую большую опасность для рубля

В последнее время все активнее стала развиваться тема резкого замедления мировой экономики. И что это может стать одной из ключевых причин массовой распродажи рисковых активов, в том числе и рубля.
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Экономист рассказал об угрозах для рубля

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Экономический эксперт рассказал об угрозах для стабильности рубля

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Экономист назвал самую большую опасность для рубля

Российская газетавчера в 23:00

Экономист назвал самую большую опасность для рубля в конце 2019 года

Sputnik Таджикистан00:35
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20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

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Головкин заявил о готовности провести реванш с Деревянченко

Чемпион мира в среднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) Геннадий Головкин заявил, что готов провести реванш с бывшим претендентом на титул — украинцем Сергеем Деревянченко.
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ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
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Байден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом

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Axios: Трамп объяснил звонок Зеленскому просьбой главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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«Спартак» обретет тренера в понедельник

Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
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В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

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Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.
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Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете

Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
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Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне

Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.
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«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
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Во Франции проверят спецслужбы после атаки в префектуре

Во Франции тщательно проверят спецслужбы после того, как 3 октября административный сотрудник разведуправления префектуры Парижа убил четверых своих коллег.
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Названы страны, в которых можно пережить апокалипсис

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Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
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Игры

В России заработал геймерский сервис Nvidia GeForce Now

Live24 04 октября в 05:24
Игры

Игра Call of Duty теперь доступна для Android и iOS

Компания Activision разработала игру Call of Duty: Mobile для Android и iOS.
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Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Политика

Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter

16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
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В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»

В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
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Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
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Крыховяк пожелал «Локомотиву» удачи в матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пожелал команде удачи в матче 12-го тура чемпионата России против «Арсенала».
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно из-за отсутствия игровой практики.
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"Отмечу с семьей, в самом тесном кругу, не хочу никакой суеты, может быть, даже мобильный телефон отключу", - сказал Михайлов ТАСС, добавив, что со зрителями отметит день рождения уже 6 октября - в Казани состоится его творческий вечер "Экология души".
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Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
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Элтон Джон рассказал о могучей русской медсестре, спасшей его операцию

Британский певец Элтон Джон рассказал, как во время операции на лимфоузлах, которую ему делали в лондонской клинике в 2017 году, никто не мог найти вену на его руке, чтобы сделать укол.
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В торговом центре на Кубани ребенка нашли в камере хранения

Вечерний курьер вчера в 08:20
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