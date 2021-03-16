Экономист назвал самый опасный период для рубля
В настоящее время большинство кратко-и среднесрочных факторов говорят в пользу укрепления российской валюты.В источнике
С чего всё началось
Экономист предупредил, когда рубль ждет самый опасный период
Предсказывать предстоящие "опасные" периоды для рубля сложно, поскольку большинство кратко- и среднесрочных тенденций говорят в пользу его укрепления. Однако нельзя исключать того, что период с начала мая до середины июня будет сложным для отечественной валюты.
ПРАЙМ19:02