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РИА Новости
РИА Новости

Экономист назвал самый опасный период для рубля

В настоящее время большинство кратко-и среднесрочных факторов говорят в пользу укрепления российской валюты.В источнике
РИА Новости
ПРАЙМ
Московский Комсомолец
Газета.Ru
News.ru
АБН
С чего всё началось

Экономист предупредил, когда рубль ждет самый опасный период

Предсказывать предстоящие "опасные" периоды для рубля сложно, поскольку большинство кратко- и среднесрочных тенденций говорят в пользу его укрепления. Однако нельзя исключать того, что период с начала мая до середины июня будет сложным для отечественной валюты.
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