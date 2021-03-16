Предсказывать предстоящие "опасные" периоды для рубля сложно, поскольку большинство кратко- и среднесрочных тенденций говорят в пользу его укрепления. Однако нельзя исключать того, что период с начала мая до середины июня будет сложным для отечественной валюты.

ПРАЙМ 19:02