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Lenta.ru

Экономист назвал срок открытия у рубля «второго дыхания»

«Второе дыхание» или укрепление появится у рубля лишь после адаптации к реальным и мнимым санкционным угрозам. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.В источнике
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С чего всё началось

Экономист рассказал, когда к рублю придет «второе дыхание»

"Второе дыхание" рубля, если имеется в виду его укрепление, откроется лишь после адаптации к мнимым или реальным угрозам введения ограничений от западных партнеров.
ПРАЙМ23:06

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Экономист назвал сроки укрепления рубля

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Экономист назвал срок открытия у рубля «второго дыхания»

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Эксперт сказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

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Эксперт рассказал, когда укрепится рубль

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Эксперт рассказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

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Экономист рассказал, когда к рублю придет «второе дыхание»

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Словения освободила от карантина при въезде в страну вакцинированных «Спутником V»

Как сообщает «Evo-rus.com», власти Словении расширили список вакцин от коронавируса КОВИД-19, прививка которыми освобождает граждан от необходимости находиться на 10-дневном карантине после въезда в страну.
Evo-rus.com15 апреля в 06:51