«Второе дыхание» или укрепление появится у рубля лишь после адаптации к реальным и мнимым санкционным угрозам. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

С чего всё началось Экономист рассказал, когда к рублю придет «второе дыхание» "Второе дыхание" рубля, если имеется в виду его укрепление, откроется лишь после адаптации к мнимым или реальным угрозам введения ограничений от западных партнеров. ПРАЙМ 23:06