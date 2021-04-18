Экономист назвал срок открытия у рубля «второго дыхания»
«Второе дыхание» или укрепление появится у рубля лишь после адаптации к реальным и мнимым санкционным угрозам. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Экономист рассказал, когда к рублю придет «второе дыхание»
"Второе дыхание" рубля, если имеется в виду его укрепление, откроется лишь после адаптации к мнимым или реальным угрозам введения ограничений от западных партнеров.
ПРАЙМ23:06