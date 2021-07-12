Экономист рекомендует эти денежные средства хранить в разных валютах с большей частью рублей, к примеру, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30. Кроме того, Переславский советует обратить внимание на вариант, когда на каждые отложенные сто рублей покупается один евро и один доллар.

Дни24 Дни24 Экономика сегодня Алтапресс Народные новости Главный региональный Царьград Live24 MagadanMedia.ru Газета.Ru Слово и Дело РЕН ТВ Topdaynews.ru

С чего всё началось Названа сумма, которую вам нужно хранить дома Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. "Размер такой "заначки", в идеале, должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. ПРАЙМ 20:03