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Экономика

Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома

Экономист рекомендует эти денежные средства хранить в разных валютах с большей частью рублей, к примеру, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30. Кроме того, Переславский советует обратить внимание на вариант, когда на каждые отложенные сто рублей покупается один евро и один доллар.В источнике

С чего всё началось

Названа сумма, которую вам нужно хранить дома

Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. "Размер такой "заначки", в идеале, должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.
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