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Lenta.ru

Экономист назвал три главных последствия пандемии коронавируса

Экономист Бранко Миланович назвал три главных последствия пандемии коронавируса для мира. Об этом ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка рассказал в интервью РБК.В источнике
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С чего всё началось

Исследователь неравенства назвал главные последствия пандемии для мира

Первое изменение Пандемия коронавируса COVID-19 будет иметь три долгосрочных последствия для мировой экономики, рассказал в интервью РБК ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович.
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