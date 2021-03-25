Экономист назвал три главных последствия пандемии коронавируса
Экономист Бранко Миланович назвал три главных последствия пандемии коронавируса для мира. Об этом ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка рассказал в интервью РБК.В источнике
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Исследователь неравенства назвал главные последствия пандемии для мира
Первое изменение Пандемия коронавируса COVID-19 будет иметь три долгосрочных последствия для мировой экономики, рассказал в интервью РБК ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович.
РБК00:00
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Экономист перечислил главные последствия пандемии COVID-19 для мира
Национальная служба новостей02:34