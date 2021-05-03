Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие, при котором американская валюта рухнет. Об этом он рассказал "Вечерней Москве". По словам эксперта, отказ России от доллара, скорее всего, не повлияет на его судьбу.

С чего всё началось Доллар рухнет? Экономист оценил будущее американской валюты Как считает ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, постепенное сокращение доллара во внешнеторговом обороте нашей страны в любом случае будет происходить, однако это не приведет к его падению. Вечерняя Москва 1 мая в 12:25