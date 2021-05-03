Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Экономист назвал условие обрушения доллара

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие, при котором американская валюта рухнет. Об этом он рассказал "Вечерней Москве". По словам эксперта, отказ России от доллара, скорее всего, не повлияет на его судьбу.В источнике
ФАН
Lenta.ru
ГЛАС.RU
Народные новости
Вечерняя Москва
Экономика сегодня
Рамблер
Газета.Ru
Ридус

С чего всё началось

Доллар рухнет? Экономист оценил будущее американской валюты

Как считает ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, постепенное сокращение доллара во внешнеторговом обороте нашей страны в любом случае будет происходить, однако это не приведет к его падению.
Вечерняя Москва1 мая в 12:25

Подробнее о событии

Экономист назвал условие обрушения доллара

Lenta.ru14:32

Экономист назвал условие обрушения доллара

РИА Новости12:23

Экономист объяснил, при каких условиях доллар рухнет

Ридус13:24

Экономист МГУ нашел уязвимое место американского доллара

ФАН13:15

Экономист назвал условие обрушения доллара

Рамблер13:00

Эксперт Колганов назвал условие для краха доллара

Экономика сегодня13:32

Доллар рухнет? Экономист оценил будущее американской валюты

Вечерняя Москва1 мая в 12:25
Интересное

Польша, Украина и страны Балтии договорились в Варшаве продолжать диалог и сотрудничество

Президенты Польши, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии подписали в Варшаве в понедельник совместную декларацию по случаю празднования 230-й годовщины принятия 3 мая 1791 года первой польской конституции, которая считается старейшей в Европе и второй в мире после Конституции США.
ТАСС07:56

Чижов разъяснил Евросоюзу принятые Россией ответные меры на санкции ЕС

Постпред России при ЕС Владимир Чижов дал пояснения Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе о мерах, принятых Москвой, в ответ на односторонние действия Брюсселя, и подчеркнул важность выправления двусторонних отношений.
ТАСС13:03

NI: угрозы Джо Байдена в адрес России приведут к катастрофе для США

"Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия", — пишет журналист.
РИА Новостивчера в 14:37