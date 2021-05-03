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Экономика

Экономист назвал условие обрушения доллара

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие, при котором американская валюта рухнет. Об этом он рассказал "Вечерней Москве". По словам эксперта, отказ России от доллара скорее всего не повлияет на его судьбу.В источнике
ФАН
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С чего всё началось

Доллар рухнет? Экономист оценил будущее американской валюты

Как считает ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, постепенное сокращение доллара во внешнеторговом обороте нашей страны в любом случае будет происходить, однако это не приведет к его падению.
Вечерняя Москва1 мая в 12:25

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Экономист назвал условие обрушения доллара

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Экономист объяснил, при каких условиях доллар рухнет

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Экономист МГУ нашел уязвимое место американского доллара

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Эксперт Колганов назвал условие для краха доллара

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Экономист назвал условие, при которм может обрушиться доллар

Центральная Служба Новостей12:49

Экономист назвал условие обрушения доллара

РИА Новости12:23

Доллар рухнет? Экономист оценил будущее американской валюты

Вечерняя Москва1 мая в 12:25
Интересное

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17".
ТАССвчера в 03:00

Сборная России разгромила команду Чехии со счётом 11:1 на юниорском ЧМ-2021

Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1. В составе победителей забивали Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров.
Чемпионатвчера в 19:30

В «Спартаке» подтвердили начало переговоров с кандидатом на пост нового главного тренера

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что клуб определился с кандидатом на пост нового главного тренера и начал с ним переговоры.
RT на русском12:27