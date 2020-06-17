Экономика
REGNUMЭкономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
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Авто
Tesla выпустила электромобиль с запасом хода более 640 км
Известия вчера в 07:35
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Шоу-бизнес
Наташа Королева пожаловалась, что потеряла бизнес из-за пандемии
Популярная российская исполнительница Наташа Королева призналась, что из-за пандемии коронавируса потеряла свой бизнес.
ФАН 04:46
Шоу-бизнес
Канделаки высмеяла Собчак за рекламу косметики с «опухшим лицом»
Канделаки не стала молчать в ответ и с сарказмом спросила, почему Собчак с «опухшим лицом» рекламирует косметику.
News.ru 16:31
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Наука
В Сибири нашли следы одной из крупнейших катастроф в истории Земли
Ученые Аризонского университета США отправились в Сибирь, чтобы восстановить картину крупнейшего вымирания в истории Земли – пермско-триасового.
МИР 24 07:22
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Происшествия
В Кировской области возбудили дело из-за угроз полицейскому арбалетом
В Кировской области возбудили уголовное дело из-за угроз убийством в адрес сотрудника полиции.
РБК 15:24
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Происшествия
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Футбол
Манчестер Сити — Арсенал 2:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 14:50
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Вальядолидом»
"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело вчера в 05:26
Здоровье
Медики обновили рекомендации по профилактике заражения коронавирусом
Ведомство, выполняющее в США функции Роспотребнадзора, - Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) – выпустило новые рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 08:01
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
3DNews вчера в 11:48
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 14:02