Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
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Доллару предрекли сокрушительный обвал

Национальная служба новостей04:27

Эксперт рассказал о перспективах доллара в ближайшее время

Москва 2409:50

«Крах доллара возможен уже скоро». Как сохранить свои сбережения в кризис

РБК07:54

Американский экономист предрек скорый крах доллара

Газета.Ru11:26

Доллару предрекли скорый крах

Lenta.ru03:54

В США предсказали крах доллара в следующем году

РИА Новости01:00

Американский финансист Роуч предсказал резкое обесценивание доллара

ПолитРоссиявчера в 05:11
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Российская газета 10:29
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
629
Общество

Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
5
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец 02:25
9
Происшествия

Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в Москве коллегам

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл в понедельник.
Говорит Москва 12:48
21
Общество

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
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Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России.
Вести.Ru 14:02
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Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.
Super.ru 13:03
Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
1K
Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
1,9K
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
2,2K
Политика

Митинг с требованием отставки Зеленского проходит в Киеве

Политическая Экспертиза 04:20
4
Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции после волны протестов

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, направленный на реформирование полиции и снижение риска противоправных действий ее сотрудников во время операций.
Интерфакс вчера в 13:07
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 09:40
7
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
22
Политика

Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
Известия 12:23
4
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку

Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
2,2K
Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Вести.Ru вчера в 07:34
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Спорт

В Steam стартовал летний фестиваль игр

На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
1
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM 08:29
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,2K
Экономика

В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
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Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 11:43
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
1,8K
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,4K
Армия и оружие

Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном

Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
1,6K
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