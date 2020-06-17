По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.

Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

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