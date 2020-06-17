Экономика
REGNUMЭкономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
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Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Российская газета 10:29
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец 02:25
Происшествия
Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в Москве коллегам
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл в понедельник.
Говорит Москва 12:48
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России.
Вести.Ru 14:02
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.
Super.ru 13:03
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Политика
Митинг с требованием отставки Зеленского проходит в Киеве
Политическая Экспертиза 04:20
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции после волны протестов
Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, направленный на реформирование полиции и снижение риска противоправных действий ее сотрудников во время операций.
Интерфакс вчера в 13:07
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 09:40
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика
Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
Известия 12:23
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку
Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Вести.Ru вчера в 07:34
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 11:43
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном
Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26