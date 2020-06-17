Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции. Однако нельзя полагаться на прогноз только одного бывшего банкира, так как это могло быть как частное мнение, так и политическое заявление, являющееся элементом внутренней борьбы среди американских групп влияния.
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Американский экономист предрек скорый крах доллара

Газета.Ru11:26

Эксперт рассказал о перспективах доллара в ближайшее время

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Американский финансист Роуч предсказал резкое обесценивание доллара

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В США предсказали крах доллара в следующем году

РИА Новости01:00

«Крах доллара возможен уже скоро». Как сохранить свои сбережения в кризис

РБК07:54
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Автобус врезался в опору моста в Туле

ТАСС 12:01
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ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре

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Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском 08:30
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Общество

Стали известны города, отменившие парад Победы

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Политика

В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии

Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
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Наука

Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки

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Общество

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
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Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

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RT на русском 06:42
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобиля

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Происшествия

В Ярославле во время ливня затопило Московский проспект

Сегодня в Ярославле во время сильного ливня оказались подтоплены несколько улиц, а в некоторых районах города выпал град.
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Футбол

Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций

Стал известен календарь осенних игр сборной России в Лиге наций. Сегодня УЕФА назвал даты проведения группового этапа турнира.
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

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Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
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Происшествия

Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым

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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение

На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
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Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения

По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Бюджетников Петербурга принуждают к голосованию по Конституции

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России.
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