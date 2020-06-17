Экономика
REGNUMЭкономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Наука
Новую фазу у жидкого кристалла обнаружили
МедиаПоток 15 июня в 10:31
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Здоровье
Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru 21:15
Кино
Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков
Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv 15 июня в 09:18
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Авто
Автомобили Changan начали выпускаться в Белоруссии
На предприятии «Юнисон» в Республике Беларусь стартовало производство автомобилей марки Changan.
Движок вчера в 07:59
Происшествия
Два сотрудника Минспорта Забайкалья заразились коронавирусом
Тесты показали заражение COVID-19 двоих сотрудников министерства физкультуры и спорта Забайкальского края, сообщили 18 июня «МК в Чите» в оперативном штабе по борьбе с пандемией.
Московский Комсомолец Чита 19:28
Происшествия
К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Армия и оружие
Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе
Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
Газета.Ru 17:01
Авто
Стала известна мощность Ford Mustang Mach 1
В линейке Ford Mustang до конца года появится версия Mach 1, которая получит пятилитровый мотор V8 мощностью 525 лошадиных сил Название Mach 1 традиционно используется для обозначения "Мустангов", занимающих промежуточное положение между сугубо "гражданскими" версиями и "заряженными" моделями Shelby.
MotorPage.Ru вчера в 04:44
Футбол
Абрамович и «Челси» не интересовались приобретением Роналду
Владелец «Челси» Роман Абрамович не проявлял интереса к приобретению нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к российскому бизнесмену.
Чемпионат вчера в 15:01
Экономика
В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых
В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 20:30
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров
Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Фергана 18:47
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru 15:47
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета 19:30
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Происшествия
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
РИА Новости 21:03
Политика
Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе
Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, говорится в заявлении МИД КНР.
РИА Новости 07:23
Наука
Частый кашель быстро снижает эффективность защитных масок
Ученые до сих пор не могут достоверно оценить эффективность обычных хирургических масок в качестве защитного средства.
ИнфоСМИ 06:48
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 06:20
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
Армия и оружие
Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном
Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17