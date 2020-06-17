По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.

Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО. 944

Технологии Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.

Общество Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». 435

Здоровье Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.

Кино Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились. 13

Происшествия Два сотрудника Минспорта Забайкалья заразились коронавирусом Тесты показали заражение COVID-19 двоих сотрудников министерства физкультуры и спорта Забайкальского края, сообщили 18 июня «МК в Чите» в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Происшествия К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.

Армия и оружие Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня. 4

Авто Стала известна мощность Ford Mustang Mach 1 В линейке Ford Mustang до конца года появится версия Mach 1, которая получит пятилитровый мотор V8 мощностью 525 лошадиных сил Название Mach 1 традиционно используется для обозначения "Мустангов", занимающих промежуточное положение между сугубо "гражданскими" версиями и "заряженными" моделями Shelby.

Футбол Абрамович и «Челси» не интересовались приобретением Роналду Владелец «Челси» Роман Абрамович не проявлял интереса к приобретению нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к российскому бизнесмену.

Экономика В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. 2,4K

Политика Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 8

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 291

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Происшествия В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.

Политика Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, говорится в заявлении МИД КНР. 7

Наука Частый кашель быстро снижает эффективность защитных масок Ученые до сих пор не могут достоверно оценить эффективность обычных хирургических масок в качестве защитного средства. 12

Политика Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 196