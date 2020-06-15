Экономика
REGNUMЭкономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции. Однако нельзя полагаться на прогноз только одного бывшего банкира, так как это могло быть как частное мнение, так и политическое заявление, являющееся элементом внутренней борьбы среди американских групп влияния.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.
Газета.Ru 08:10
Футбол
«Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛ
На заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов принято решение о выдаче «Химкам» разрешения, которое дает право на участие в Тинькофф-РПЛ в следующем сезоне.
Спорт-Экспресс 11:12
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Политика
Трамп объявил о выводе американских военных из Германии
США собираются сократить число своих военных в Германии до 25 тысяч, заявил Дональд Трамп.
НТВ 15 июня в 16:53
Здоровье
Роддома Москвы проверят после жалоб президенту на агрессивное акушерство
Минздрав предписал Департаменту здравоохранения Москвы провести проверку всех роддомов после сообщений о фактах агрессивного акушерства и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Medvestnik.ru 07:48
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Наука
Вылетает из унитаза при смыве воды коронавирус
Китайские ученые выяснили, что при смыве воды в унитазе частицы фекалий с коронавирусом могут вылетать на метр вверх.
Live24 09:54
Футбол
ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за коронавируса
ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за того, что у шести игроков основного состава оказались положительные результаты тестов на коронавирус.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:07
Энергетика
Financial Times (Великобритания): Польша подсчитывает цену своего отказа от российского газа (Financial Times)
26 мая, потоки природного газа, направлявшиеся раньше на запад по трубопроводу «Ямал — Европа», одному из главных транзитных маршрутов для российского газа в Европу через территорию Польши, были полностью остановлены всего на один день, но затем возобновлены на значительно более волатильных уровнях.
ИноСМИ 10:14
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Lenta.ru 10:04
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Происшествия
Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес
Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП
Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера.
WomanHit.ru 09:48
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Шоу-бизнес
Бритни Спирс в бикини показала новую стрижку
Верные поклонники, которые подписаны на Бритни Спирс в Instagrm, знают, что певица с марта мечтала подстричь челку.
Wday.ru 07:30
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM 15 июня в 08:29
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 10:57
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Политика
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49