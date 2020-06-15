Экономика
REGNUMЭкономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции. Однако нельзя полагаться на прогноз только одного бывшего банкира, так как это могло быть как частное мнение, так и политическое заявление, являющееся элементом внутренней борьбы среди американских групп влияния.
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Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Происшествия
В Рязанской области собака покусала шестерых детей
В Автозаводском районе города Скопина за один день бездомная собака покусала шестерых детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Российская газета 10:26
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Происшествия
ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации
ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Автоспорт
Хэмилтон удалил запись с обращением к Марко
Чемпионат 09:15
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Общество
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о том, как кормить граждан на борту самолета, который был датирован 1988 годом.
Российская газета 10:26
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
Главы МИД России, КНР и Индии проведут видеоконференцию 22 июня
В мае Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.
RT на русском вчера в 01:51
Экономика
Названы причины, по которым банк может забрать вклад клиента
Иногда на счете остается незначительная сумма, издержки на получение которой превышают остаток по вкладу, тогда средства также будут присвоены банком, отметила адвокат.
Экономика сегодня 06:01
Политика
В РПЦ считают, что курс истории России должен быть связан с основами духовной культуры
Школьный курс истории России должен быть тематически и ценностно связан с программами по основам религиозной культуры и светской этики и основами духовно-нравственной культуры народов России, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
ТАСС 09:33
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Здоровье
Названы защищающие легкие от коронавируса продукты
Как выяснили ученые из Испании, можно сделать так, чтобы заболевание протекало без серьезных последствий для организма человека.
Накануне.Ru вчера в 18:41
Футбол
У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус
У шести футболистов "Ростова" выявили подозрение на коронавирусную инфекцию. Информация об этом появилась в Telegram-канале Sport_inside.
Газета.Ru 10:35
Космос
Зонд New Horizons выполнил первый межзвездный эксперимент
Преодолев огромное расстояние, New Horizons успешно выполнил первый межзвездный эксперимент «Параллакс».
МИР 24 15 июня в 09:57
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
РИА Новости 01:00
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Путешествия
АТОР разъяснила правила заселения в санатории
Помимо направления врача и сведений о санэпидокружении для отдыха в санаториях РФ в этом году понадобится справка об отсутствии COVID-19, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью "Российской газете".
ТАСС 02:57
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.
Lenta.ru 10:04
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51