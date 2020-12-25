Экономист объяснил неспособность бедных разбогатеть в России
Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснил, почему бедные россияне не могут разбогатеть.В источнике
С чего всё началось
Экономист объяснил, почему бедные в России не могут разбогатеть
Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что граждане не могут увеличить капитал из-за ограниченного доступа к государственным ресурсам.
Говорит Москвавчера в 08:46
Подробнее о событии