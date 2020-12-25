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Газета.Ru
Газета.Ru

Экономист объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснил, почему бедные россияне не могут разбогатеть.В источнике
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Говорит Москва

Экономист объяснил, почему бедные в России не могут разбогатеть

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что граждане не могут увеличить капитал из-за ограниченного доступа к государственным ресурсам.
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