Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснил, почему бедные россияне не могут разбогатеть.

С чего всё началось Экономист объяснил, почему бедные в России не могут разбогатеть Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что граждане не могут увеличить капитал из-за ограниченного доступа к государственным ресурсам. Говорит Москва вчера в 08:46