Экономист объяснил опасность покупки наличных долларов
В качестве альтернативы наличности Дроздов предложил рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупки еврооблигаций. 2 апреля сообщалось, что за минувший год объем иностранной наличной валюты в России резко вырос — с 82,3 миллиарда до 96,3 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
Аналитик предупредил, чем опасна покупка долларов
Разница между ценой покупки и продажи в банке или обменном пункте довольно велика, поэтому, покупая и продавая валюту через банк, вы всегда снижаете доходность своих операций. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
ПРАЙМ18:01