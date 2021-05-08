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Экономика

Экономист объяснил опасность покупки наличных долларов

В качестве альтернативы наличности Дроздов предложил рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупки еврооблигаций. 2 апреля сообщалось, что за минувший год объем иностранной наличной валюты в России резко вырос — с 82,3 миллиарда до 96,3 миллиарда долларов.В источнике
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С чего всё началось

Аналитик предупредил, чем опасна покупка долларов

Разница между ценой покупки и продажи в банке или обменном пункте довольно велика, поэтому, покупая и продавая валюту через банк, вы всегда снижаете доходность своих операций. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
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РЕН ТВ19:21

Экономист объяснил опасность покупки наличных долларов

Lenta.ru18:46

Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов

РИА Новости18:15

Аналитик предупредил, чем опасна покупка долларов

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