Экономика
Evo-rus.comЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью
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с чего всё началось
Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.Телеканал 360°31 июля в 06:16
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«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты
Царьград01 августа в 05:13
Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта
Телеканал 360°31 июля в 06:16
«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления
Пятый канал31 июля в 10:26
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Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Израильские истребители поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа.
Российская газета вчера в 19:20
Общество
Skillbox и РАНХиГС впервые запускают онлайн-бакалавриат
Онлайн-бакалавриат по специальности Data Science & Machine Learning запущен на платформе Skillbox в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
ТАСС 02:34
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
Evo-rus.com 02:56
Общество
Роскачество дало советы по выбору арбуза
Газета.Ru 01:17
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
РБК 02:43
Политика
Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву
Федеральное правительство США должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
РБК вчера в 18:28
Футбол
Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте выступил с критикой в адрес руководства клуба.
RT на русском вчера в 04:40
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Forbes: Сергей Шнуров заработал в 2020 году $8,8 млн
Музыкант заработал 8,8 миллиона долларов. Егор Крид заработал в 2020 году 6,9 миллиона долларов.
RuNews24.ru 02:50
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»
Ранее сообщалось, что Мостовой назвал зарплату Кокорина в "Спартаке" космической.
Газета.Ru 02:15
Кино
Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат
К открытию кинотеатров первого августа подобрались самые разнообразные кинокартины.
ToDay News Ufa вчера в 15:16
Общество
В Москве 842 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 842 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 182 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:22
Происшествия
Задержан сбивший под Воронежем двух подростков на мопеде водитель
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал со стороны села Елань-Колено и допустил столкновение с мопедом, которым управлял 13-летний подросток.
Известия 01:52
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Футбол
Первые фото новой формы сборной России по футболу появились в Сети
Журналисты портала Footyheadlines 2 августа показали фото домашнего и гостевого комплектов игровой формы сборной России, в которых спортсмены будут выступать в сезоне 2020/21.
iReactor вчера в 14:13
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
Культура
Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»
So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake 02:30
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.
Znak.com 00:41
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах
Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.
Известия вчера в 23:36