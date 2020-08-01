Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью

По мнению экономиста, восстановление начнется после двадцатого августа.
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с чего всё началось

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°31 июля в 06:16

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Экономист рассказал о сезонной зависимости падения курса рубля

REGNUM04:12

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°31 июля в 06:16

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьградвчера в 05:13

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолец31 июля в 17:39

Экономист назвал дату укрепления курса рубля

Политическая Экспертиза31 июля в 13:24

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известия31 июля в 07:50

Названы сроки начала роста рубля

Рамблервчера в 08:37
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Общество

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
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Футбол

Почеттино: я не перешёл в «Реал», потому что был счастлив в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, не жалеет ли, что не перешел в мадридский «Реал».
Чемпионат 07:47
Общество

В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла

В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Авторадио 07:44
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
3,7K
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 31 июля в 17:10
1,1K
Происшествия

В Москве подрались десантники и росгвардейцы

В свою очередь, по версии "Пятого канала", причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана.
РИА Новости 11:41
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Автоспорт

Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании

Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Происшествия

В Берлине во время протестов задержали более 130 человек

REGNUM 10:51
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Политика

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
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Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
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Происшествия

40 килограммов фонящей черники изъяли у двух мужчин

Вести.Ru 09:41
7
Общество

В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
4
Общество

Мэр Ялты назвал провокацией разгон туристов плетью в Крыму

Krym.News 09:28
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Авто

Названы самые надежные кроссоверы с пробегом до 800 тысяч рублей

iReactor 03:19
Происшествия

Сафронов после изоляции попал в камеру к подозреваемому в терроризме

Советник главы "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, после неподтвержденного COVID-19 переведен в обычную камеру СИЗО "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в воскресенье.
Интерфакс 11:27
Происшествия

Под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет

У поселка Стрельцово под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Три человека, находившиеся на его борту, выжили.
Российская газета 11:09
1
Общество

Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них составляет меньше прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
242
Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
9
Здоровье

Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения

Резкое похудение, которое улучшает настроение и психологическое состояние человека, способно серьезно навредить организму.
Discover24 03:51
7
Игры

Обновление Heart of Deimos для Warframe выйдет в конце августа

Дата релиза «Сердца Деймоса» намечена на 25 августа для всех устройств.
ИА Красная Весна 10:47
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Политика

Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-й годовщиной с момента основания ВДВ.
Gazeta.SPb 05:31
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
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Происшествия

Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР

К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator.
Российская газета 04:46
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Общество

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
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Футбол

Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

Ведомости 06:04
Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Финансы

Популярность «мусорных» облигаций достигла максимума с 2011 года

Рынок американских «мусорных» облигаций пережил в июле лучший месяц с октября 2011 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ICE Data Services.
Коммерсантъ 10:42
Футбол

Наставник «Уфы» прокомментировал переход Газизова в «Спартак»

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал переход генерального директора Шамиля Газизова из башкирского клуба в московский "Спартак", передает "Матч ТВ" .
Газета.Ru вчера в 15:47
Здоровье

109 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

Kursk.com 02:35
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