Экономика
Evo-rus.comЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью
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с чего всё началось
Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.Телеканал 360°31 июля в 06:16
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«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты
Царьградвчера в 05:13
Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта
Телеканал 360°31 июля в 06:16
Эксперты озвучили перспективы национальной валюты России в ближайшем будущем
Интересная Россия31 июля в 01:36
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Экономика
Пенсионные фонды ищут покупателей
Средний по размеру оренбургский НПФ "Доверие" (активы на середину года составляли 8 млрд руб.) ищет покупателя, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ 17:57
Авто
Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
SpeedMe 31 июля в 09:56
Происшествия
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
Космос
Ядерные реакторы планируют строить на других планетах
Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства планируют строить ядерные реакторы на других планетах.
Ferra 05:22
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Деловое.ТВ 31 июля в 02:41
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Общество
У задержанных в Белоруссии граждан РФ были проблемы на границе — очевидец
Пересечь государственную границу Белоруссии гражданам РФ не удавалось до того момента, пока «кто-то не позвонил», заявил в эфире телеканала СТВ перевозчик Геннадий Кумпан, который доставил группу ныне задержанных российских граждан в Минск, 2 августа сообщает БелТА.
ИА Красная Весна 14:51
Футбол
«У „ПСЖ“ нет класса, есть только везение». Тухель возмутился вопросом про отсутствие голов
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель возмутился вопросу журналиста про малое количество голов в последних встречах.
Чемпионат 17:35
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 31 июля в 04:23
Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru 17:11
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Экономика
Определен размер средней зарплаты в России за последний год
Ежемесячная заработная плата работающего россиянина в среднем за последний год составила 35 тысяч рублей.
Вечерняя Москва 18:04
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости вчера в 01:18
Общество
В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
Памятник легендарному советскому маршалу Константину Рокоссовскому стал жертвой польских вандалов.
НТВ 31 июля в 02:19
Происшествия
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости 17:44
Кино
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
iReactor 31 июля в 16:49
Происшествия
Кличко принялся «перевоспитывать» нового вандала, сломавшего шлагбаум
Киевский мэр Виталий Кличко принялся "перевоспитывать" очередного вандала.
РЕН ТВ 08:02
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Хоккей
Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон» в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче первого тура кругового турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 18:05
Политика
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
Сухум, 2 августа 2020, 23:32 — REGNUM В Абхазии член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Алхас Джинджолия предложил ввести ограничительные меры на границе с Россией.
REGNUM 16:32
Экономика
В России на фоне пандемии вырос средний чек на бизнес-ланч
В России во втором квартале 2020 года в зависимости от региона до 10% подорожали бизнес-ланчи, сообщается в исследовании сервиса 2ГИС, с которым ознакомилась "Газета.Ru".
Газета.Ru 03:09
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Музыка
Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
SM News 14:05
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Ученые рассчитали время до полного коллапса человечества
«Наша модель показывает, что катастрофический коллапс в человеческой популяции из-за потребления ресурсов является наиболее вероятным сценарием динамического развития, основанного на текущих параметрах», – добавили специалисты.
Профиль 31 июля в 15:17
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31