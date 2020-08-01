Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.

с чего всё началось

По мнению экономиста, восстановление начнется после двадцатого августа.

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