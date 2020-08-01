Экономика
Evo-rus.comЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью
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с чего всё началось
Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.Телеканал 360°31 июля в 06:16
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«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты
Царьградвчера в 05:13
Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта
Телеканал 360°31 июля в 06:16
Эксперты озвучили перспективы национальной валюты России в ближайшем будущем
Интересная Россия31 июля в 01:36
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.
ToDay News Ufa 13:46
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Российская газета 05:16
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Футбол
«Химки» обыграли «Динамо» в товарищеском матче
Газета.Ru 12:25
Космос
Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути
Научная Россия 30 июля в 04:19
Армия и оружие
Российский ударный беспилотник «Охотник» нанёс удары по Сирии
Боевики сообщили, что по джихадистам наносит удары неизвестный беспилотник. Высока вероятность того, что атаки совершает российский дрон.
Территория новостей 11:24
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе.
РБК 15:12
Автоспорт
Квят: попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, что попал в аварию на Гран-при Великобритании "Формулы-1" из-за прокола колеса.
РИА Новости 13:04
Футбол
Генеральный директор «Тамбова» прокомментировал слухи об аренде Мирзова
Генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал слухи о том, что клуб планирует взять в аренду футболиста московского "Спартака" Резиуана Мирзова, передает Sport24.
Газета.Ru 13:00
Общество
Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам.
РИА Новости 15:24
Общество
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, так как занят в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
Политика
В Крым прибыл депутат Верховной рады Медведчук
Симферополь, 2 августа 2020, 21:28 — REGNUM В Крым прибыл украинский политик Виктор Медведчук, который является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
REGNUM 14:28
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Футбол
Упамекано в «Барселоне» не будет. Француз продлил контракт с «быками»
Лейпциг, Германия, 31 июля 2020, 16:36 — REGNUM «Ред Булл Лейпциг» объявил о подписании нового контракта с 21-летним центральным защитником молодежной сборной Франции Дайо Упамекано до конца сезона 2022/23.
REGNUM 31 июля в 09:36
Здоровье
В Абхазии предложили ограничения на границе с Россией из-за коронавируса
Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести на границе республики с РФ ограничительные меры, сообщает пресс-служба абхазского Минздрава по итогам экстренного совещания медиков и членов оперштаба, посвящённого эпидемиологической обстановке, связанной с открытием абхазо-российской границы.
РИА Новости 16:06
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 31 июля в 04:44
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель и Максим Колесников ушли из «Дома-2»
Участница реалити-шоу Дом-2 Алена Рапунцель сообщила, что покидает проект вместе с возлюбленным Максимом Колесниковым, мамой и сыном Богданом.
NewInform 09:32
Здоровье
Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом
Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна вчера в 04:33
Политика
В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес запланированное на 3 августа обращение к народу и парламенту.
Lenta.ru 10:29
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что действия президента страны Александра Лукашенко подталкивают граждан к "майдану".
Газета.Ru 14:27
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Происшествия
Суд в США отменил смертную казнь осужденному за теракт Царнаеву
Профиль 31 июля в 16:51