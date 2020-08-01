Экономист объяснил падение курса рубля сезонностью

Известия 10

Снижение цены на нефть является коррекционным и чисто техническим, сезонным. Курс рубля будет восстанавливаться после 20 августа, ведь начнутся контракты и наступит отопительный период. Раньше сообщалось, что банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян.