Экономист объяснил падение курса рубля сезонностью
Снижение цены на нефть является коррекционным и чисто техническим, сезонным. Курс рубля будет восстанавливаться после 20 августа, ведь начнутся контракты и наступит отопительный период. Раньше сообщалось, что банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян.В источнике
С чего всё началось
Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта
Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°31 июля в 06:16
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