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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Экономист объяснил падение курса рубля сезонностью

Снижение цены на нефть является коррекционным и чисто техническим, сезонным. Курс рубля будет восстанавливаться после 20 августа, ведь начнутся контракты и наступит отопительный период. Раньше сообщалось, что банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°31 июля в 06:16
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REGNUM

Экономист рассказал о сезонной зависимости падения курса рубля

REGNUM04:12
Рамблер

Названы сроки начала роста рубля

Рамблервчера в 08:37
Известия

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известия31 июля в 07:50
Московский Комсомолец

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолецвчера в 17:39
Политическая Экспертиза

Экономист назвал дату укрепления курса рубля

Политическая Экспертиза31 июля в 13:24
Царьград

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьградвчера в 05:13
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°31 июля в 06:16

Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
РИА Новости08:37
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«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета05:41
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Около 8 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесного пожара

Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных, сообщили власти.
Интерфакс10:03

Американский эксперт: На создание российской баллистической ракеты «Сармат» уходят десятилетия

Сегодня на вооружении российской армии самой «дальнобойной» баллистической ракетой считается советская РС-36М «Воевода», или по натовской классификации SS-18 «Сатана».
Военное обозрение09:38

В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета09:57
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Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии

Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру08:03
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Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.
Интерфакс09:47
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Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом

Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Веснавчера в 04:33
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