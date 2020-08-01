Экономика
RuNews24.ruЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью
Падение курса эксперт в беседе с телеканалом «360» объяснил двумя факторами. Первый из них – это сезонность. Россияне едут отдыхать, границы открылись.
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с чего всё началось
Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.Телеканал 360°31 июля в 06:16
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«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты
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Телеканал 360°31 июля в 06:16
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В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят сошел с дистанции
Российский гонщик Даниил Квят сошел с дистанции, попав в ДТП. А его партнер по команде Пьер Гасли финишировал седьмым.
ProstoProSport 10:52
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Газета.Ru 15:19
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Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском 16:47
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Общественная служба новостей 09:08
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Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
РБК 31 июля в 22:35
Футбол
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Логинов утверждает, что уход из «Зенита» не был решением Александра.
ProstoProSport 15:50
Политика
Foreign Affairs: Трамп не может преодолеть зависимость США от Китая
Вашингтон, 1 августа 2020, 08:39 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа никоим образом не способствует снижению зависимости США от Китая, несмотря на стремление к размежеванию Вашингтона и Пекина, пишет бывший посол США в Мексике Роберта Джейкобсон и бывший советник министра торговли Том Уайлер в статье, вышедшей 31 июля в Foreign Affairs.
REGNUM вчера в 01:39
Политика
Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах.
Маяк (г. Сосновый Бор) 31 июля в 09:42
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Общество
В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 13 заразившихся коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 16:10
Транспорт
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Из-за ремонтных работ участок Тверской улицы в столице 3 и 4 августа будет закрыт для движения транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО вчера в 02:39
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
Хоккей
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"Аризона" победила "Нэшвилл" со счетом 4:3 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 16:40
Здоровье
Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом
Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна вчера в 04:33
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Общество
В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей
Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) 06:46
Космос
Корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях.
РИА Новости 14:49
Спорт
Daxak призвал игроков с высоким рейтингом добавить ТраВоМаН в список избегаемых игроков
Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил игроков с топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.
CyberSport.ru 16:03
Политика
Помпео призвал Китай прекратить незаконное рыболовство
Как сообщает ToDay News Ufa, в заявлении Майка Помпео, главы дипломатии Соединенных Штатов Америки, говорится следующее: «Китай субсидирует крупнейший в мире частный рыболовецкий флот, который постоянно нарушает суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств, а также осуществляет рыбную ловлю без необходимого разрешения и превышает согласованные объёмы вылова».
ToDay News Ufa 13:29
Авто
Самый большой кроссовер Volkswagen появился на фото
Благодаря снимкам, становится понятно, что внешность самого большого кроссовера Volkswagen будет выполнена в стилистике прототипа Volkswagen SMV, представленного в прошлом году.
Tvoe-avto.com вчера в 07:46
Футбол
Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит»
Газета.Ru 16:41
Экономика
Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году
Наихудший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность — здесь только 1,2% работающих могут похвастаться солидными зарплатами.
РИА Новости 17:00
Политика
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Политика
Игорь Суркис: «Надо договариваться с наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о будущем Украины.
Sports.ru 16:38