Экономика
RuNews24.ruЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью
Падение курса эксперт в беседе с телеканалом «360» объяснил двумя факторами. Первый из них – это сезонность. Россияне едут отдыхать, границы открылись.
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с чего всё началось
Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.Телеканал 360°31 июля в 06:16
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