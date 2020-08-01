Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью

Падение курса эксперт в беседе с телеканалом «360» объяснил двумя факторами. Первый из них – это сезонность. Россияне едут отдыхать, границы открылись.
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с чего всё началось

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°31 июля в 06:16

Подробнее о событии

Экономист рассказал о сезонной зависимости падения курса рубля

REGNUM04:12

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известия31 июля в 07:50

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьградвчера в 05:13

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолец31 июля в 17:39

Экономист назвал дату укрепления курса рубля

Политическая Экспертиза31 июля в 13:24

Названы сроки начала роста рубля

Рамблервчера в 08:37

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°31 июля в 06:16
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Религия

Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить слухам о богатстве священников.
Газета.Ru 08:33
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Наука

Разработан прибор для управления снами

В Массачусетском технологическом институте разработали метод, позволяющий влиять на тему сна с помощью специального прибора, управляемого мобильным приложением, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на popmech.ru.
TV BRICS вчера в 10:00
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Авто

Самый дешевый Gelandewagen получит мотор от седана

Китайским журналистам удалось выяснить, что Mercedes-Benz G 350 для рынка Поднебесной будет оснащаться бензиновым 2,0-литровым четырёхцилиндровым мотором M264, который будет развивать мощность 299 л.с. и 400 Нм крутящего момента.
Тарантас Ньюс 04:58
1
Культура

Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
26
Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
114
Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
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Политика

В Белоруссии называли дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию состоится 4 августа.
РБК 09:56
21
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Финансы

Россия и Китай снизили объемы торговых операций в долларах

Доля расчетов в долларах при осуществлении торговых операций между Россией и Китаем упала в первом квартале до 46%.
Экономика сегодня 09:49
Футбол

Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

Ведомости 06:04
Гаджеты

Майское обновление Windows 10 установлено только на 11% компьютеров

Напомним, что в мае текущего года вышли обновления Windows 10 May 2020 Update для «десятой» операционки.
Goroday.ru 31 июля в 17:17
6
Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
311
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

ToDay News Ufa вчера в 09:46
627
Политика

Брянские десантники отмечают 90-летие создания ВДВ

Свою историю десантники ведут со 2 августа 1930 года, когда на учениях Военно-Воздушных Сил (ВВС) Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
Брянский ворчун 03:45
Гаджеты

Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12

Поток утечек о новых iPhone усиливается в последние месяцы перед презентацией.
Lenta.ru вчера в 17:02
1
Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
1,3K
Происшествия

Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
46
Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56
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Космос

Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
РБК вчера в 20:09
207
Общество

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в РФ, введенные из-за пандемии коронавируса.
Известия 07:02
150
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
1,7K
Политика

В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
Экономика

Минфин предложил сократить траты на оборонку

Минфин России предложил сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на 323 млрд рублей на следующие три года.
Газета.Ru 07:15
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском вчера в 09:40
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Футбол

«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»

Обладателем старейшего в мире футбольного трофея стал лондонский «Арсенал», победивший другой столичный клуб «Челси» с результатом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Turkmenportal 04:23
Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
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Экономика

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
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Наука

Найден 70-летний предок коронавируса

Ученые выяснили, что коронавирус SAES-CoV-2 имеет предка, который появился примерно 70 лет назад, а стал самостоятельным заболеванием около 40 лет назад.
Народные новости 10:00
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

В начале июля Дина Немцова приняла то самое кольцо от бойфренда — Димитрия Матевосова.
StarHit.ru 09:00
Общество

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
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