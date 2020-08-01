Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью

Снижение цены на нефть является коррекционным и чисто техническим, сезонным. Курс рубля будет восстанавливаться после 20 августа, ведь начнутся контракты и наступит отопительный период. Раньше сообщалось, что банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян.
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с чего всё началось

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°вчера в 06:16

Подробнее о событии

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известиявчера в 07:50

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолецвчера в 17:39

«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления

Пятый каналвчера в 10:26

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

REGNUMвчера в 09:58

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьград05:13

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°вчера в 06:16

Эксперты озвучили перспективы национальной валюты России в ближайшем будущем

Интересная Россиявчера в 01:36
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
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Кино

Netflix снимет фильм по мотивам Beyond Good and Evil от Ubisoft

Netflix объявила в Twitter, что работает над созданием художественного фильма по мотивам эпического космического приключения Beyond Good and Evil от Ubisoft.
3DNews 05:35
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Единоборства

Олейник назвал причины поражения Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Lenta.ru 17:24
Интернет

Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com 05:57
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Футбол

Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ, Семака — лучшим тренером

МР7.ру 12:46
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Общество

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Эхо Москвы 16:13
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Футбол

Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько

Стало известно имя нового главного тренера «Химок».
Vprognoze.ru 17:14
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Политика

В США описали отношения Трампа с Россией

Как описал собеседник издания, лица, утверждающие, что у президента США есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США и знает историю американо-российских отношений.
Lenta.ru 19:28
1
Общество

В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Lenta.ru 19:07
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Космос

Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru 19:48
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
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Экономика

Курс Ethereum обновил годовой максимум

В этом году Ethereum обогнал Bitcoin по приросту стоимости. С начала года альткоин подорожал на 160%.
РБК вчера в 05:33
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com вчера в 02:12
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Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
Pravda.Ru вчера в 04:59
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Шоу-бизнес

Младший сын Валерии рассказал о деталях предстоящей свадьбы

Предложение своей подружке Лиане 21-летний Арсений сделал недавно. Но парочка уже решила: свадьба будет на лоне природы.
RuNews24.ru 07:57
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Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Шоу-бизнес

Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе

Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
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Происшествия

В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов

«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
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Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38
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Авто

Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России

Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс 07:39
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Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

RT на русском 07:43
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Авто

Автодизайнер Шторм показал идеальный автомобиль для пенсионеров

Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям.
Автоновости дня 16:50
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Газета.Ru 14:42
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Здоровье

Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения

Даже у известных диетологов неоднократно гибли клиенты, рассказала врач, когда их переводили на соки для детокса.
Lenta.ru 19:38
Общество

Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета 20:35
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Как работают Яндекс.Новости?
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