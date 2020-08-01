Экономика
ToDay News UfaЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью
Снижение цены на нефть является коррекционным и чисто техническим, сезонным. Курс рубля будет восстанавливаться после 20 августа, ведь начнутся контракты и наступит отопительный период. Раньше сообщалось, что банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян.
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с чего всё началось
Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.Телеканал 360°вчера в 06:16
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