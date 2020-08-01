Экономист объяснил падение курса рубля сезонностью
Смотрите также
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены в России
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Трамп объявил ЧС во Флориде из-за урагана «Исайя»
Курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Снижение цены на нефть является коррекционным и чисто техническим, сезонным. Курс рубля будет восстанавливаться после 20 августа, ведь начнутся контракты и наступит отопительный период. Раньше сообщалось, что банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян.В источнике
С чего всё началось
Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта
Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°31 июля в 06:16
Подробнее о событии
«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты
Царьградвчера в 05:13
«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления
Пятый канал31 июля в 10:26
Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта
Телеканал 360°31 июля в 06:16