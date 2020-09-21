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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей

Экономист Владислав Зайченко объяснил рост курса евро выше 90 рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По его словам, ослабление курса рубля к доллару и евро обусловлено зависимостью российской экономики от цен на энергоносители.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Экономист объяснил причины роста евро выше 90 рублей

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей, доллар впервые с 9 сентября стал выше 76 рублей. Причины подорожания европейской валюты объяснил экономист Вячеслав Зайченко.
РЕН ТВ05:28
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News.ru

Экономист рассказал, как отразится на жизни россиян ослабление рубля

News.ru06:53
Петербургский дневник

Экономист заявил, что евро выше 90 рублей не отразится на жизни россиян

Петербургский дневник06:39
Московский Комсомолец

Экономист рассказал, почему курс евро превысил 90 рублей

Московский Комсомолец06:23
ИА Красная Весна

Экономист объяснил причину роста курса евро выше 90 рублей

ИА Красная Весна06:37
Телеканал 360°

Евро поднялся выше 90 рублей. Но это не отразится на жизни россиян

Телеканал 360°06:04
РИА Новости

Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей

РИА Новости05:53
РЕН ТВ

Экономист объяснил причины роста евро выше 90 рублей

РЕН ТВ05:28

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1,2K

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
1,1K

Агутин на «Кинотавре» в Сочи опять изменил Варум

Недавно в распоряжении журналистов оказались данные о том, что во время поездки в Сочи, на кинофестиваль «Кинотавр», Агутин вступил в отношения с девушкой из Краснодара по имени Марина, которая сопровождала режиссера Резо Гигинеишвили на вечеринке.
Shraibikus News06:48
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Известия06:42
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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Фокин: мир в Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года

21 сентября заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске в эфире "Украинского радио" Витольд Фокин выразил мнение, что мир на Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года, но при наличии определенных условий.
Капитал страны07:49