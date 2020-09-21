Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей
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Экономист Владислав Зайченко объяснил рост курса евро выше 90 рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По его словам, ослабление курса рубля к доллару и евро обусловлено зависимостью российской экономики от цен на энергоносители.В источнике
С чего всё началось
Экономист объяснил причины роста евро выше 90 рублей
Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей, доллар впервые с 9 сентября стал выше 76 рублей. Причины подорожания европейской валюты объяснил экономист Вячеслав Зайченко.
РЕН ТВ05:28
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