Экономика

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Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.
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с чего всё началось

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°31 июля в 06:16

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Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолец31 июля в 17:39

Названы сроки начала роста рубля

Рамблервчера в 08:37

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьградвчера в 05:13

Экономист Зайченко назвал сроки взлета рубля

Народные новостивчера в 11:23

«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления

Пятый канал31 июля в 10:26

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известия31 июля в 07:50

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°31 июля в 06:16
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Игры

Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года

3DNews 30 июля в 04:17
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Кино

Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина

РИА Новости вчера в 01:00
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Здоровье

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
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Единоборства

Брансон досрочно победил Шахбаряна на UFC Fight Night 173

Американец Дерек Брансон досрочно победил своего соотечественника Эдмена Шахбаряна на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском 00:37
Общество

Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах

Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
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Авто

Фото новой Kia Optima для России появились в Сети

Первые фотографии новой Kia K5 (Optima) в топовой комплектации GT были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".
Экономика сегодня вчера в 07:39
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
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Политика

Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии

Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
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Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Музыка

Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом Евровидения

Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса «Евровидение» по просмотрам клипа к песне Uno.
Mockva.ru 00:24
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Общество

В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Памятник легендарному советскому маршалу Константину Рокоссовскому стал жертвой польских вандалов.
НТВ 31 июля в 02:19
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news 31 июля в 11:32
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:23
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Общество

Медсестры и врачи больницы в Коммунарке не узнали Путина

Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как врачи и медсестры встречали президента России Владимира Путина, когда тот посещал клинику в марте.
Московский Комсомолец вчера в 10:05
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Политика

Раскрыто изменение образа российского десантника

«Сегодня ВДВ представляют собой сбалансированный, имеющий четко прописанный план строительства род войск, который органично вписывается в сегодняшние реалии Вооруженных сил», — подытожил изменения образа десантника Шаманов.
Lenta.ru вчера в 23:41
Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
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Технологии

Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов

Эксперт назвал три основные причины, из-за которых девайс может оказаться вне сети.
Discover24 вчера в 05:56
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Авто

ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в 1 половине 2020 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе-июне в нашей стране было продано 18,3 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов – на 14% больше, чем в 1 половине 2019 года.
Автостат 01:00
Происшествия

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РБК 31 июля в 17:52
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
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Гаджеты

Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть

Экономика сегодня вчера в 07:43
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Политика

Воздушно-десантные войска отмечают 90 лет со дня своего образования

Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженнных сил России в воскресенье отмечают 90 лет со дня основания.
ТАСС вчера в 17:06
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Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

Российская газета вчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Происшествия

Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
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Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

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Путешествия

В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
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Футбол

«Ювентус» получил чемпионский трофей за победу в серии А

"Ювентус" в домашнем матче 38-го тура чемпионата Италии уступил "Роме" (1:3).
Спорт-Экспресс вчера в 20:00
Политика

В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России

В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
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