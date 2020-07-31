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Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°вчера в 06:16
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Рамблер

Названы сроки начала роста рубля

Рамблер08:37
REGNUM

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

REGNUMвчера в 09:58
Московский Комсомолец

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолец17:39
Политическая Экспертиза

Экономист назвал дату укрепления курса рубля

Политическая Экспертизавчера в 13:24
Царьград

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьград05:13
Известия

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известиявчера в 07:50
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°вчера в 06:16
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Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»

На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы.
ToDay News Ufa14:59
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В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс05:07
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Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru14:51

Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты30 июля в 08:30
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Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа03:52
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