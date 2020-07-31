Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°вчера в 06:16
Подробнее о событии
Рамблер

Названы сроки начала роста рубля

Рамблер08:37
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°вчера в 06:16
Московский Комсомолец

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолец17:39
Политическая Экспертиза

Экономист назвал дату укрепления курса рубля

Политическая Экспертизавчера в 13:24
REGNUM

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

REGNUMвчера в 09:58
Известия

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известиявчера в 07:50
Царьград

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьград05:13
Реклама

Процессоры Rocket Lake от Intel получат поддержку PCIe 4.0

Процессоры Rocket Lake от компании Intel, которые должны выйти в конце года, станут первыми за много лет настольными CPU на новой архитектуре, они сохранят 14-нанометровый техпроцесс, 29 июля сообщил портал videocardz.com.
ИА Красная Весна30 июля в 00:39
1
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском12:31
Реклама
Реклама