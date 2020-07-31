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Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°вчера в 06:16
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REGNUM

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

REGNUMвчера в 09:58
Московский Комсомолец

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолец17:39
Политическая Экспертиза

Экономист назвал дату укрепления курса рубля

Политическая Экспертизавчера в 13:24
Пятый канал

«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления

Пятый каналвчера в 10:26
Царьград

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьград05:13
Известия

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известиявчера в 07:50
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°вчера в 06:16

По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
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Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»

В матче первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московский "Спартак-2" на выезде обыграл столичную команду "Чертаново" со счетом 2:1. У победителей встречи дубль оформил Михаил Игнатов, забивший на 51-й и 78-й минутах, а у хозяев поля единожды на 65-й минуте отличился Юрий Завезен.
Вести.Ru10:05