Финансы

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Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.
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с чего всё началось

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°вчера в 06:16

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«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьград05:13

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолецвчера в 17:39

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известиявчера в 07:50

«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления

Пятый каналвчера в 10:26

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

REGNUMвчера в 09:58

Экономист назвал дату укрепления курса рубля

Политическая Экспертизавчера в 13:24

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°вчера в 06:16
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

REGNUM 04:33
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Происшествия

В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое

В субботу, 1 августа, в Екатеринбурге прошла акция протеста в поддержку жителей Хабаровска, которые уже несколько недель выходят на митинги из-за ареста бывшего главы края Сергея Фургала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:57
29
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Общество

Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе

Примечания 10:59
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Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

RT на русском 07:43
8
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,4K
Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ 12:29
8
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России

Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
CT news вчера в 23:51
7
Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
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Армия и оружие

Эксперт объяснил решение США по переводу войск из ФРГ в Польшу

О решении перевести войска весьма прозрачно сообщил президент Соединенных Штатов еще в мае текущего года.
Discover24 11:53
Здоровье

Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений

Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 07:57
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Политика

В TikTok отреагировали на слова Трампа о запрете приложения

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложение для создания и обмена видеороликами TikTok будет запрещено на территории страны.
REGNUM 12:14
3
Происшествия

В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

REGNUM 11:04
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Как сообщает ToDay News Ufa, диаметр космического гостя, стремительно приближающегося к нашей планете – до 190 метров.
ToDay News Ufa 29 июля в 13:25
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Футбол

Капитан молодежной команды «Ростова» перешел в «Нижний Новгород»

Спорт-Экспресс 12:11
Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Evo-rus.com 02:58
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Происшествия

На Кубани подтвердилось 99 случаев коронавируса за сутки

На 1 августа в Краснодарском крае у 8 365 человек выявлен коронавирус, показатель заболеваемости COVID-19 — 147,4 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 05:14
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

CT news вчера в 16:45
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Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста вчера в 08:28
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Происшествия

На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей

РИА Новости 12:36
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
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Футбол

Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:31
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 30 июля в 12:23
226
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
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