Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°31 июля в 06:16
Подробнее о событии
Рамблер

Названы сроки начала роста рубля

Рамблервчера в 08:37
Царьград

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьградвчера в 05:13
Интересная Россия

Эксперты озвучили перспективы национальной валюты России в ближайшем будущем

Интересная Россия31 июля в 01:36
REGNUM

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

REGNUM31 июля в 09:58
Известия

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известия31 июля в 07:50
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°31 июля в 06:16
РЕН ТВ

Экономисты раскрыли причины падения рубля

РЕН ТВ31 июля в 13:31
Реклама
Реклама

В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русскомвчера в 09:03
16
Реклама

Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса

Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.
Газета.Ru03:50
269

Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»

Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций.
ГЛАС.RU30 июля в 08:56
1
Реклама
Реклама

В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новостивчера в 07:43
2,1K
Реклама
Реклама

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:39
818
Реклама
Реклама
Реклама