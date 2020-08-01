Экономика
ИзвестияЭкономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.
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Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.Телеканал 360°31 июля в 06:16
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«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты
Царьградвчера в 05:13
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«Игра престолов» признана лучшим сериалом столетия
Выбор у респондентов был не из легких - им предложили выбирать лучший сериал 21 века из 150 телешоу, вышедших на экраны после 2000 года.
МТВ онлайн 31 июля в 10:04
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
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REGNUM вчера в 15:38
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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
По мнению членов Совбеза, задержание россиян оказалось безосновательным, поскольку до сих пор Белоруссия не внесла ясность в данную историю.
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Футбол
Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
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Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 850 тысяч
За последние сутки зарегистрировано 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 5462 человека.
Коммерсантъ 03:32
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Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
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Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
До 1 октября 2020 года многие российские семьи с детьми смогут получить ориентировочно до 35 000 рублей.
Evo-rus.com 02:17
Автоспорт
Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Великобритании
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании.
Общественная служба новостей вчера в 14:45
Общество
В России выявили за сутки 5 427 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 427, общее число заразившихся достигло 850 870.
ТАСС 03:31
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет
Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
РИА Новости 04:23
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной
Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:14
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском вчера в 09:40
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 30 июля в 05:00
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«Лацио» планирует усилиться форвардом «Реала»
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Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
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Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
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Армия и оружие
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
В издании уверены, что к одному контуру двигателя добавится второй, в результате чего модернизированный силовой агрегат можно будет устанавливать на «самолеты, имеющие неограниченную дальность полета, в том числе пилотируемые».
Lenta.ru 31 июля в 07:33
Политика
Пушков рассказал, кто вовлекает Белоруссию в игры против РФ
Москва, 2 августа 2020, 05:38 — REGNUM Приглашение белорусского министра иностранных дел Владимира Макея в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Литвы, Польши и Украины, говорит о том, что Белоруссию пытаются откровенно вовлечь в игру против России, написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 22:38
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян
29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru вчера в 07:52
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Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе
Отказ от ношения масок при контактах с другими людьми — одна из главных ошибок, которые совершают во время отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с "Комсомольской правдой".
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Космос
Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
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РИА Новости 30 июля в 13:38
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Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Экс-командующий ВДВ Шаманов предупредил обидчиков России
Экс-командующий ВДВ, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предупредил потенциальных врагов России, что десантники готовы выполнять приказы президента страны в любой точке мира.
Газета.Ru 03:39
Происшествия
В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
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Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49