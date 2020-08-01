Экономика

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Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.
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с чего всё началось

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°31 июля в 06:16

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Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известия31 июля в 07:50

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьградвчера в 05:13

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолец31 июля в 17:39

Экономисты раскрыли причины падения рубля

РЕН ТВ31 июля в 13:31

Экономист рассказал о сезонной зависимости падения курса рубля

REGNUM04:12

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°31 июля в 06:16

Эксперты озвучили перспективы национальной валюты России в ближайшем будущем

Интересная Россия31 июля в 01:36
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Общество

«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре

Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
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Футбол

Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Ротором» в товарищеском матче

Футболисты московского ЦСКА разошлись миром с волгоградским "Ротором" в товарищеском матче.
РИА Новости 06:58
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина

Российская газета 05:16
Общество

Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

Lenta.ru 05:21
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Авто

Автоэксперты назвали самые популярные у россиян автомобили

В общей сложности за полгода россияне приобрели порядка 600 тысяч новых автомобилей.
News.ru 07:07
Происшествия

«Озлобленные и больные»: как тюрьмы стали рассадниками коронавируса

Многие заключенные не получают должной медицинской помощи в тюрьмах и СИЗО на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 05:20
Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
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Экономика

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
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Общество

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

РБК 05:31
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Политика

Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
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Общество

В Минздраве предложили повысить акциз на табак

Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина считает, что следует рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.
РИА Новости 06:32
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом

Всего на Кубани выявили 8472 случая коронавируса, при этом 7305 человек уже выздоровели, в том числе, за последние сутки выписали 40 пациентов.
ТАСС 05:14
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Технологии

Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз

Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
REGNUM 06:10
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Общество

Россиян призвали воздержаться от покупки готового фарша

Как отмечает Прокофьев, это особенно важно при приготовлении люля-кебаб, иначе он просто рассыплется на шампуре.
ФАН 00:45
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Армия и оружие

Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере

Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
Известия 04:43
Общество

Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.
Российская газета 04:01
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Общество

В Берлине протестные акции переросли в столкновения с полицией

Мэр Берлина Михаэль Мюллер раскритиковал демонстрантов, заявив, что они не смотрят фактам в лицо и рискуют здоровьем других граждан.
ГЛАС.RU 04:39
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Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
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Наука

Цифровой двойник гироскопа с удаленным доступом создали в Сибири

Эксперты НГТУ (Новосибирск) сумели создать цифровое устройство, способное выполнять те же функции, что и обычный гироскоп.
Discover24 04:54
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Хоккей

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Происшествия

У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска

Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
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Авто

Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров

Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
SpeedMe 02:29
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Общество

ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений

С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Известия вчера в 22:51
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Космос

Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути

Научная Россия 30 июля в 04:19
Космос

Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса

Ученые уверены, что примитивную жизнь Марса питает энергия галактических лучей, а сама жизнь находится под поверхностью планеты.
ToDay News Ufa 29 июля в 18:08
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода презентовала провокационный клип с Pharaoh и Собчак

Певица выкладывала в свои социальные сети фрагменты клипа на новую песню «Boom Boom».
Bimru.ru 31 июля в 08:31
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ вчера в 12:29
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