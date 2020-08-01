Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.

с чего всё началось

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.

Авто Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили В премиальном сегменте рост цены был отмечен у Mercedes-Benz С-класса - на 2,2 – 7,9% и MINI One - на 1,9%. Два бренда меняли свои рублевые цены разнонаправленно. 9

Общество Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.

Авто Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus» Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций. 1

Футбол «Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси» Обладателем старейшего в мире футбольного трофея стал лондонский «Арсенал», победивший другой столичный клуб «Челси» с результатом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Экономика Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета. 1

Кино Дэйв Батиста не смог получить роль Бэйна в «Бэтмене» Звезда киновселенной Marvel Дэйв Батиста признался, что пытался получить роль Бэйна в экранизации комиксов DC "Бэтмен", которой занимается режиссер Мэтт Ривз.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 19

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 1,2K

Футбол ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 318

Космос Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа. 201

Авто Назвали главные недостатки и преимущества Lada Vesta Современные автомобильные тенденции заставляют производителя вскоре обновить пятилетнюю модель, а пока специалисты назвали плюсы и минусы существующей машины. 7

Энергетика Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

Технологии Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. 132