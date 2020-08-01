Экономика
Evo-rus.comЭкономист объяснил падение курса рубля сезонностью
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с чего всё началось
Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.Телеканал 360°31 июля в 06:16
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«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты
Царьградвчера в 05:13
Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта
Телеканал 360°31 июля в 06:16
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Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
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Политика
Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии
Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
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Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Первые электрические версии Hummer выйдут на рынок не раньше, чем во второй половине 2021 года.
Деловое.ТВ 30 июля в 07:53
Космос
Crew Dragon приводнился у побережья США
RT на русском 14:48
Космос
Внутри останков сверхновой 1987 года «увидели» нейтронную звезду
ТАСС Наука 31 июля в 09:39
Происшествия
Около 8 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесного пожара
Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных, сообщили власти.
Интерфакс 10:03
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Политика
Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали
Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что задержанные — первые из 180 – 200 человек, которых планировали забросить в Белоруссию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Snob.ru вчера в 15:57
Общество
Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме
Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
Транспорт
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовались заторы
Длина затора составляет 17 километров. Многокилометровые пробки образовались из-за ремонтных работ, которые проводятся на трассе М-4 «Дон».
Южный автомобиль 12:20
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные образцы нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Автоновости дня вчера в 06:10
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Обладателем старейшего в мире футбольного трофея стал лондонский «Арсенал», победивший другой столичный клуб «Челси» с результатом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Turkmenportal 04:23
Политика
В Крым прибыл депутат Верховной рады Медведчук
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Футбол
Никола Влашич подорожал на 4,5 млн евро, больше всех в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подорожал в РПЛ сильнее всех и теперь делит вторую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов с Марио Фернандесом (оба – 22 млн евро).
ProstoProSport 30 июля в 10:36
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru 14:27
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
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Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников
Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что священнослужителей пытаются опорочить, в том числе распространяя слухи об их богатстве, так как они говорят правду, неприятную «сильным мира сего».
РБК 09:51
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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18-летняя дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж. Об этом сообщила мать девушки телеведущая Екатерина Одинцова в своем Instagram.
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Семин прокомментировал слова Суркиса, который назвал его хлюпиком
Юрий Семин прокомментировал слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста хлюпиком, передает Sport24.
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Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Ведомости 06:04
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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57