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Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°вчера в 06:16
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Царьград

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьград05:13
Московский Комсомолец

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолец17:39
Телеканал 360°

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°вчера в 06:16
Пятый канал

«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления

Пятый каналвчера в 10:26
REGNUM

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

REGNUMвчера в 09:58
Известия

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известиявчера в 07:50
Политическая Экспертиза

Экономист назвал дату укрепления курса рубля

Политическая Экспертизавчера в 13:24

Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами «бредом сивого мерина»

Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.
ТАСС06:38

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
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Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия06:04
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С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com30 июля в 02:27
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Министр спорта Подмосковья высказался по поводу ухода Юрана из «Химок»

Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков прокомментировал письмо футболистов "Химок", которое игроки написали на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева в связи с увольнением экс-главного тренера команды Сергея Юрана.
РИА Новости07:31

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБКвчера в 04:06
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Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%

В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
ТАСС30 июля в 06:03
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