Финансы
ИзвестияЭкономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.
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Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.Телеканал 360°вчера в 06:16
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