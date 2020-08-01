Финансы

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Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.
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с чего всё началось

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.
Телеканал 360°вчера в 06:16

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Названы сроки начала роста рубля

Рамблер08:37

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Известиявчера в 07:50

Экономист назвал две причины падения курса рубля

Московский Комсомолецвчера в 17:39

«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления

Пятый каналвчера в 10:26

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

REGNUMвчера в 09:58

«Мёртвый» месяц ударил по рублю? Экономист назвал сроки взлёта российской валюты

Царьград05:13

Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Телеканал 360°вчера в 06:16
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Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
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Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
208
Общество

В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском

Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
925
Здоровье

Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, для кого могут быть опасны персики и абрикосы, а также сколько этих фруктов можно употреблять в день.
UfaTime.ru 07:43
19
Происшествия

В Иране задержали главаря террористической группировки

По версии иранской стороны, задержанный действовал с поддержкой США. Его имя Джамшид Шармахд, он возглавлял группировку «Тондар».
Известия 08:35
Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
288
Общество

В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

Парламентская газета 30 июля в 04:09
6
Политика

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru 06:23
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Общество

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
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Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

Дочь известного актера и кинорежиссера Сергея Бодрова Ольга вышла замуж.
Территория новостей 09:28
1
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Армия и оружие

Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57

Американский обозреватель Давид Акс считает, что на ПАО «Сухой» уже давно усвоили, что мало просто спроектировать истребитель — намного сложнее наладить его стабильный серийный выпуск.
ИнфоСМИ вчера в 14:01
6
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
1K
Происшествия

В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском 09:03
Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
372
Происшествия

Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта

Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
3
Футбол

«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ

«Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ.
Metaratings 08:56
Политика

Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

На следующий день после задержания посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне, вероятнее всего,— сотрудники ЧОПа и прибыли в Белоруссию, чтобы вылететь в Стамбул.
Коммерсантъ 09:26
104
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
153
Общество

Хабаровчане проводят вторую за день протестную акцию с шествием

В Хабаровске проходит вторая за сегодняшний день протестная акция.
Росбалт 07:12
Театры

Александринский театр примет первых зрителей в конце августа

На первом этапе количество зрителей на спектаклях сократят до 500 человек.
Экономика сегодня 08:53
Армия и оружие

В Азербайджане заявили, что не заинтересованы в конфликте с Арменией

Азербайджан не заинтересован в эскалации напряженности на границе с Арменией, заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона», передает 1 августа азербайджанское агентство «Азертадж».
ИА Красная Весна 08:02
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Армия и оружие

Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело 05:20
99
Происшествия

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
9
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
58
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

RuNews24.ru вчера в 07:10
55
Кино

Netflix снимет фильм по мотивам Beyond Good and Evil от Ubisoft

Netflix объявила в Twitter, что работает над созданием художественного фильма по мотивам эпического космического приключения Beyond Good and Evil от Ubisoft.
3DNews 05:35
Политика

Слуцкий провел переговоры с главой Меджлиса Ирана

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посетил Иран и провел переговоры с председателем парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
ТАСС 09:08
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