Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.

с чего всё началось

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.

Происшествия В Иране задержали главаря террористической группировки По версии иранской стороны, задержанный действовал с поддержкой США. Его имя Джамшид Шармахд, он возглавлял группировку «Тондар».

Политика Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России. 34

Общество Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России «В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве. 7

Армия и оружие Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57 Американский обозреватель Давид Акс считает, что на ПАО «Сухой» уже давно усвоили, что мало просто спроектировать истребитель — намного сложнее наладить его стабильный серийный выпуск. 6

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». 1K

Происшествия В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.

Политика Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса. 372

Политика Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян На следующий день после задержания посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне, вероятнее всего,— сотрудники ЧОПа и прибыли в Белоруссию, чтобы вылететь в Стамбул. 104

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 153

Театры Александринский театр примет первых зрителей в конце августа На первом этапе количество зрителей на спектаклях сократят до 500 человек.

Армия и оружие В Азербайджане заявили, что не заинтересованы в конфликте с Арменией Азербайджан не заинтересован в эскалации напряженности на границе с Арменией, заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона», передает 1 августа азербайджанское агентство «Азертадж». 19

Армия и оружие Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29 Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29. 99

Происшествия Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына. 9

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 58

Кино Netflix снимет фильм по мотивам Beyond Good and Evil от Ubisoft Netflix объявила в Twitter, что работает над созданием художественного фильма по мотивам эпического космического приключения Beyond Good and Evil от Ubisoft.