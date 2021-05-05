Экономист объяснил снижение зарплат у россиян
Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон в беседе с «Российской газетой» объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет. Эксперт отметил, что заработок у россиян растет до достижения 40 лет, после чего начинает снижаться.В источнике
С чего всё началось
Экономист рассказал, почему у россиян старше 40 лет снижается зарплата
Зарплаты в России растут сразу после начала карьеры и до достижения работником 40 лет, а затем начинают снижаться, в то время как на Западе этот рост продолжается почти до самого выхода на пенсию.
Российская газета17:30