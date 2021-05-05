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Общество

Экономист объяснил снижение зарплат у россиян

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон в беседе с «Российской газетой» объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет. Эксперт отметил, что заработок у россиян растет до достижения 40 лет, после чего начинает снижаться.В источнике
Lenta.ru
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С чего всё началось

Экономист рассказал, почему у россиян старше 40 лет снижается зарплата

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон назвал комплекс причин, из-за которых пик доходов в нашей стране приходится на середину трудоспособного возраста.
Российская газета17:30

Подробнее о событии

Экономист объяснил причину снижения доходов у части жителей России

REGNUM00:31

Экономист объяснил падение зарплат россиян старше 40 лет

ФедералПресс23:06

Экономист объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет

URA.Ru19:53

Экономист объяснил снижение зарплат у россиян

Lenta.ru20:30

Экономист объяснил, почему у россиян старше 40 лет падает зарплата

News.ru20:29

Экономист Гимпельсон сообщил о причинах снижения зарплаты у россиян

ФАН22:15

Экономист рассказал, почему у россиян старше 40 лет снижается зарплата

Российская газета17:30
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