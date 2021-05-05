Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон в беседе с «Российской газетой» объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет. Эксперт отметил, что заработок у россиян растет до достижения 40 лет, после чего начинает снижаться.

С чего всё началось Экономист рассказал, почему у россиян старше 40 лет снижается зарплата Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон назвал комплекс причин, из-за которых пик доходов в нашей стране приходится на середину трудоспособного возраста. Российская газета 17:30