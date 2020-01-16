Финансы
Rambler News ServiceЭкономист объяснил свои слова о курсе рубля по 200 за доллар
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев объяснил свои слова о возможном движении курса рубля «в сторону 200 рублей за доллар» риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост.
Читать в источнике
Оценить3440
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Общество
Студия 20th Century Fox сменила название
Компания Walt Disney официально сменила название своих новых активов - студий 20th Century Fox и Fox Searchlight Pictures.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Происшествия
Названы причины посадки SSJ-100 на недостроенную ВПП в «Домодедово»
Происшествия
Неизвестный выстрелил по чужой машине на дороге в центре Москвы
Водитель в ходе дорожного конфликта в центре Москвы выстрелил из пистолета по автомобилю оппонентки и скрылся, полиция ведет его поиски, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Политика
МИД Польши: Красная армия не принесла полякам свободы
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Общество
Умер самый маленький в мире человек
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового кабмина
По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Экономика
Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Политика
Лавров ответил на вопрос о работе в новом правительстве
Ранее, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте, Лавров ответил на вопрос о своей возможной должности в новом правительстве.
Футбол
Клопп назвал катастрофой перенос Кубка Африки на январь
До 2019 года Кубок Африки почти всегда проходил в январе-феврале, когда в Англии проходят матчи чемпионата.
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Политика
Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.