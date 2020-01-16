Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев объяснил свои слова о возможном движении курса рубля «в сторону 200 рублей за доллар» риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост.

Экономист объяснил свои слова о курсе рубля по 200 за доллар

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