Финансы
REGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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Спорт
ОКР направил в CAS заявление об участии в споре между WADA и РУСАДА
Олимпийский комитет России (ОКР) подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении в спор между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством в качестве третьей стороны по поводу лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Политика
Эрдоган: оставить Ливию во власти Хафтара было бы исторической ошибкой
Президент Турции Тайип Эрдоган полагает, что оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба.
Религия
Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение
Армия и оружие
Эффектные кадры: в Сети появились фото «слоновьей прогулки» МиГ-29
Напомним, МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным в СССР.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Кино
Warner Bros. выпустит мультфильм по вселенной Mortal Kombat
Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
Гаджеты
Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Футбол
Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию
Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Экономика
Глава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Общество
Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
Политика
Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, раскритиковавшему слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношении США к международному праву.
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Футбол
Соболев присоединился к «Крыльям». Переговоры с ЦСКА приостановлены
Самарцы начали сбор без 22-летнего нападающего, поскольку тот прибыл в российскую столицу на переговоры с ЦСКА.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Футбол
«ПСЖ» сделал предложение Кулибали
В текущем сезоне чемпионата Италии Кулибали провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Все трансферы на «Евро-Футбол.ру»
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Спорт
Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Происшествия
В Москве у безработного похитили $100 тыс. из банковской ячейки
Столичная полиция устанавливает обстоятельства кражи из банковской ячейки 100 тыс. долларов.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.